تکذیب مذاکره فدراسیون فوتبال با گواردیولا/ بارسلونا علاقمند به بازی با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، ترابیان درباره سفرش به اسپانیا و مذاکراتش باسران بارسلونا و شایعه مذاکره اش با پپ گواردیولا گفت: من برای انتخاب سرمربی تیم ملی به اسپانیا نرفته بودم و هیچ مذکره ای هم با پپ گواردیولا نداشته ام. اما بر اساس دعوتی که از طرف برخی دوستانم در دو بخش فوتبال و فوتسال بارسلونا داشتم به فدراسیون فوتبال کاتالان دعوت شدم. همانطور که می دانید فدراسیون این ایالت اسپانیا به صورت مستقل اداره می شود.

وی ادامه داد: سفر بسیار پرباری بود و در این سفر با ساندرو راسل رئیس باشگاه بارسلونا، رئیس باشگاه راسینگ سانتاندر و رئیس فدراسیون فوتبال کاتالان مذاکرات و توافقات کلی خوبی داشتم، که می توانم در بخش فوتبال به توافقاتی برای انجام یک دیدار دوستانه بین تیم های ملی ایران و کاتالان اشاره کنم. همانطور که در گذشته هم یک دیدار بین ایران و کاتالونیا انجام شده بود. برخی بازیکنان تیم بارسا مثل پویول در تیم کاتلان بازی می کنند. قرار شد تاریخ این بازی در یکی از روزهای فیفا باشد و پس از انتخاب سرمربی جدید تیم ملی اتفاق بیفتد. با رئیس فدراسیون کاتلان در این باره هم توافق کردیم.



وی درباره تبادلات آکادمیک دو فدراسیون گفت: در زمینه کارهای پایه ای و آکادمیک مذاکرات خوبی راانجام دادیم. خیلی جالب است که بدانید چین 120 نوجوان 12 تا 14 سال از سراسر کشورش را به مدت دو سال به مدارس شبانه روزی فوتبال بارسلونا فرستاده تا آموزش های لازم را فراگیرند و برای آینده فوتبال ملی و باشگاهی چین آماده شوند.

سرپرست کمیته روابط بین الملل و رئیس کمیته فوتسال درباره احتمال دیدار تیم ملی ایران با باشگاه بارسلونای اسپانیا هم گفت: با توجه به اینکه بنیاد قطر همه بازی‌های دوستانه بارسلونا به جز یکی دو بازی 350 میلیون دلار خریداری کرده است، به همین خاطر امکان گفت‌وگو درباره این مسئله وجود نداشت و من دراین باره بحثی را باز نکردم.



ترابیان درباره مذاکراتش در زمینه فوتسال گفت: در زمینه فوتسال من بازدیدی از تاسیسات فوتسال بارسلونا به عمل آوردم و توافق شد که تیم فوتسال بارسلونا برای انجام دو دیدار دوستانه به ایران بیاید که یک بازی با تیم ملی و بازی دیگر با تیمی باشگاهی باشد که یا اسپانسر حضور بارسلونا در ایران باشد یا اینکه توانایی میزبانی از بارسلونا را داشته باشد.

وی ادامه داد: بارسلونایی ها به شدت ابراز علاقه کردند که این اتفاق بیفتد و خیلی هم دوست دارند که با تیم چهارم جهان بازی کنند. این دو بازی قطعی است اما تاریخ آن هر وقت قطعی شد اعلام می شود.البته لازم است بگویم که دو سه کمپ بسیار خوب در آن جا قرار دارد که فکر می‌کنم می‌تواند محلی خوب برای برگزاری اردوهای تیم امید باشد. قرار است که اگر تیمی بزرگ در آنجا اردو داشت، تیم امید ایران هم در آنجا حاضر شود.



وی همچنین به توافق فدراسیون فوتبال ایران با بارسلونا در فوتبال ساحلی اشاره کرد و گفت: بارسلونا در فوتبال ساحلی فعالیت بسیار خوبی دارد و قرار شد دیداری تدارکاتی با تیم فوتبال ساحلی این باشگاه هم انجام شود. همچنین توافقاتی در زمینه بازیهای دوستانه با تیم های رده سنی بانوان و انتخاب مربی خوب برای فوتبال بانوان ایران هم انجام شد.



سرپرست کمیته بین‌الملل در این باره که بالاخره تکلیف سرمربی تیم های ملی امید و بزرگسالان کی معلوم می شود گفت: در بخشی که قرار است مربیان خارجی انتخاب شوند ما پیگیر بوده ایم و هستیم که خوشبختانه به گزینه‌های اندکی هم برای تیم امید و هم برای تیم ملی رسیده‌ایم که پس از جلساتی که با مسوولان فدراسیون خواهم داشت، بر روی نفر قطعی به جمع‌بندی رسیده و مذاکرات نهایی را انجام خواهیم داد.البته من امروز در کمیته فنی نظراتم را به اعضا ارائه دادم. سعی ما بر این است که دو مربی تیم های ملی امید وبزرگسالان از سبک های مشابهی برخوردار باشند.البته ما قصد داریم که بزودی سرمربی تیم امید را انتخاب کنیم و این مربی در بازی با قرقیزستان روی نیمکت بنشیند.اما تا زمان قطعی شدن نام مربیان و به دلیل انجام اقدامات حرفه ای ما نام هیچ کسی را اعلام نخواهیم کرد.باید قرارداد امضا شود و بعد به صورت رسمی اعلام شود که به امید خدا این اتفاق به زودی می افتد و تکلیف مشخص می شود.

