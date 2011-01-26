منتقدان از اقدامات فدراسیون بی اطلاع هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدنبی ضمن تشکر از اعضای فدراسیون به منظور تلاشها و هماهنگیهایی لازم در بازیهای آسیایی و جام ملتهای آسیا، گفت: درست است تا بازی با قرقیزستان زمان داریم اما باید بدانیم در کجا هستیم و چه برنامهای باید انجام دهیم تا در دیدارهای پیشرو موفق باشیم. البته همه میدانیم مجموعه فدراسیون به ریاست علی کفاشیان هماهنگتر از قبل و با تلاش بیشتر در انجام کارهای جاری و آتی خود فعال بوده و هست.
وی که عصر امروز این صحبتها را در نشست هماهنگی مسئولان فدراسیون فدراسیون برای دیدارهای تیم فوتبال امید ایران با قطر و قرقیزستان مطرح کرد، افزود: دیدار رفت دو تیم ملی امید ایران و قرقیزستان چهارم اسفند در تهران و بازی برگشت روز 18 اسفند در قرقیزستان برگزار میشود و با توجه به فاصله کمی که داریم باید تمامی مجوزها برای این دو دیدار را دریافت کنیم و نهایت دقت را به کار گیریم.
دبیرکل فدراسیون فوتبال اضافه کرد: برخی از مجریان تلویزیونی و منتقدان در مورد تهیه ویزا، اخذ مجوز خروج از کشور و سایر اقدامات اعلام کردهاند که این امر کار بسیار راحتی است اما این صحبتها به دلیل عدم شناخت از اقدامات فدراسیون بوده و متاسفانه برخی صحبتها بدون توجه به اقدامات فدراسیون صورت می گیرد و باید بدانند تعامل فدراسیون با تمامی ارگانها برقرار بوده و هست و بعضا مدارک خود بازیکنان نیز نقض دارد که از عهده فدراسیون و سایر حوزه ها خارج است.
نبی در خصوص دیدار دوستانه ایران و قطر گفت: فدراسیون قطر طبق نامه ای که امروز به فدراسیون ایران ارسال کرده درخواست برگزاری بازی تدارکاتی دو تیم فوتبال امید ایران و قطر را در تاریخ 20 بهمن ماه در دوحه را مطرح کرده که کمیته بین الملل و کمیته تیمهای ملی درخصوص برگزار مسابقه در تهران یا دوحه باید اعلام نظر کنند.
در ادامه نشست نیز در خصوص برنامههای مختلف برای هرچه بهتر برگزاری دیدارهای دوستانه ایران و قطر و دیدار رسمی ایران و قرقیزستان بحث و تبادل نظر شد.
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