به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "عادت میکنیم" ساخته محسن استادعلی مخملباف در جلسه آینده نمایش هفتگی انجمن مستندسازان سینمای ایران نمایش داده میشود. این فیلم به موضوع بررسی زندگی چند دختر نوجوان در شهر تهران و مشکلات آنها میپردازد.
مستند "عادت میکنیم" روز دوشنبه 11 بهمنماه ساعت 17:30 در سالن نمایش خانه سینما به روی پرده میرود. پس از نمایش هم، نشست پرسش و پاسخ با حضور کارگردان فیلم برگزار میشود.
نمایش هفتگی انجمن مستندسازان سینمای ایران، روزهای دوشنبه در خانه سینما، واقع در خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، پلاک 23 برگزار میشود.
عوامل این فیلم عبارتند از: طرح، پژوهش و کارگردانی: محسن استادعلی مخملباف، تصویربردار: رضا ثامنی، صدابردار: شاهین پورداداشی، صداگذار: سیدعلیرضا علویان، مدیر تولید: سلیم قاسمی، دستیار کارگردان: نسرین عبدی، تهیهکننده: محسن استادعلی مخملباف.
همچنین دیدار گروهی انجمن مستندسازان سینمای ایران روز شنبه 9 بهمنماه ساعت 17:30در سالن خانه سینما برگزار میشود.
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