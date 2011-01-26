به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "عادت می‌کنیم" ساخته محسن استادعلی مخملباف در جلسه‏ آینده نمایش هفتگی انجمن مستندسازان سینمای ایران ‏نمایش داده می‌شود. این فیلم به موضوع بررسی زندگی چند دختر نوجوان در شهر تهران و مشکلات آن‌ها می‌پردازد.

مستند "عادت می‌کنیم" روز دوشنبه 11 بهمن‏ماه ساعت 17:30 در سالن نمایش خانه‏ سینما به روی پرده می‌رود. پس از نمایش هم، نشست پرسش و پاسخ با حضور کارگردان فیلم برگزار می‌شود.

نمایش هفتگی انجمن مستندسازان سینمای ایران، روزهای دوشنبه در خانه‏ سینما، واقع در خیابان بهار جنوبی، کوچه‏ سمنان، پلاک 23 برگزار می‏شود.

عوامل این فیلم عبارتند از: طرح، پژوهش و کارگردانی: محسن استادعلی مخملباف، تصویربردار: رضا ثامنی، صدابردار: شاهین پورداداشی، صداگذار: سیدعلیرضا علویان، مدیر تولید: سلیم قاسمی، دستیار کارگردان: نسرین عبدی، تهیه‌کننده: محسن استادعلی مخملباف.

همچنین دیدار گروهی انجمن مستندسازان سینمای ایران روز شنبه 9 بهمن‌ماه ساعت 17:30در سالن خانه سینما برگزار می‌شود.