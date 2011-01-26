آماده پیروزی مقابل علم و ادب هستیم

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسین سلطانی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: خوشحالم که در نبود من به دلیل مصدومیت، بازیکنان تیم توانستند شش امتیاز با ارزش کسب کنند.

وی افزود: در بازی برابر ارژن از ناحیه رباط داخلی زانو دچار مصدومیت شدم که شنبه همین هفته با نظر پزشکان به تمرینات تیم بازگشتم.

سلطانی در مورد رهایی‌اش از بند مصدومیت ادامه داد: در این چند روز توانستم خود را به شرایط بازی برسانم و فکر می کنم با نظر مربیان بتوانم در برابر علم و ادب به میدان بروم.

وی با اشاره به بازی این هفته تیمش مقابل علم و ادب مشهد تصریح کرد: علم و ادب ازجمله تیمهایی است که در بازی رفت برای ما بسیار دردسر ساز شد اما ماهان برای کسب جایگاهی مناسب می‌جنگد و این ما را محکوم به شکست دادن این تیم می کند.

بازیکن فولاد ماهان خاطر نشان کرد: بازیکنان ما امسال از هیچ تلاشی برای رسیدن به قهرمانی فروگذار نکردند و با نتایج خود نشان دادن که شایسته قهرمانی هستند و امیدوارم در بازیهای باقیمانده نیز عملکرد خوبی داشته باشیم و به جایگاه مناسبی در لیگ برسیم.