بیشترین مشکل مردم در بخش درمان است

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، عبدالعزیز فدعمی چهارشنبه در جلسه کمیته دارو و درمان استان، اظهارداشت: رسیدگی به بخش مشکلاتی درمانی نسبت به بخش بهداشت اولویت دارد و باید به این بخش بیش از پیش توجه کرد.

وی ادامه داد: در بسیاری موارد نیز دیده شده به دلیل نبود امکانات مناسب درمانی، فرسودگی و همچنین نبود فضای مناسب درمانی مشکلات بسیاری برای شهروندان ایجاد شده است.



رئیس شورای اداری شهرستان اهواز، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیش از 20 میلیارد و 500 میلیارد تومان اعتبار در اختیار داشت که این دانشگاه علاوه بر اینکه در هزینه این اعتبارات از فرمانداری اهواز هیچگونه مشورتی نخواسته، بخش مهمی از این اعتبار صرف موارد آموزشی شده است.



وی همچنین از تمام شهروندان خواست تا با رعایت موارد بهداشتی در ایجاد سلامت و بهداشت عمومی کوشا باشند.



همچنین در ادامه این جلسه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز عنوان کرد: طی برنامه ‌ریزی‌های انجام گرفته تا هشت ماه آینده تمام بیمارستان های استان به دستگاه غیر سوز زباله مجهز می‌ شوند.



شاهرخ رئیسیان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیمارستان‌های دولتی استان به دستگاه غیرسوز زباله مجهز هستند، تصریح کرد: در این زمینه در بیمارستانهای دولتی مشکلی نداریم اما بیمارستانهای خصوصی قراردادی با شهرداری منعقد کرده ‌اند تا زباله‌ های آنها را جمع ‌آوری کنند.



در ادامه این جلسه، علی یاقوتی دبیر کمیته درمان استان با اشاره به مشکلات بهداشتی و درمانی موجود در برخی شهرستانهای استان به ویژه سوسنگرد و هویزه، گفت: حال حاضر آمار مبتلایان به بیماری سالک در این مناطق بسیار بالاست و باید برای پیشگیری و درمان این بیماری به ویژه در منطقه هویزه هر چه زودتر دستگاه‌های متولی وارد عمل شوند.