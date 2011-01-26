به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد سعیدی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار با 40 نفر از اصحاب رسانه استان ایلام از جمله مدیر خانه مطبوعات به همراه جمعی از مدیران مسئول نشریات محلی و خبرنگاران این استان که در دفتر تولیت آستانه مقدسه قم برگزار شد، بیان داشت: در حال حاضر کسانی که به عنوان مسئولان این کشور مطرح می‌شوند جزء بهترین‌ها هستند و در جهان بی‌نظیرند و به عنوان مثال زمانی که احمدی‌نژاد به سازمان ملل می‌رود خوف در دل ملت‌ها ایجاد می‌شود.

سالم‌ترین فعالیت کار قرآنی است



امام جمعه قم با اشاره به اینکه کار قرآنی سالم‌ترین کار است، اضافه کرد: کار قرآنی با استقامت، حوصله و نیت خالص باید برگزار شود با این وجود نتایج بسیار خوبی به همراه خواهد داشت.



سعیدی با اشاره به انتخاب نام مناسب و زیبا برای طرح نسیم رحمت اظهار داشت: نسیم با باد تفاوت بسیاری دارد بدلیل اینکه باد می‌تواند بصورت گردباد ایجاد خسارت کند ولی نسیم دارای لطافت است و این کلمه نسیم همراه با رحمت بسیار زیبا است.



وی با بیان اینکه کار قرآنی از ارزش بسیار بالایی برخوردار است، اضافه کرد: اگر در فعالیت‌های قرآنی اخلاص و استقامت وجود داشته باشد نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد.



شایان ذکر است یکی اعضای اصحاب رسانه ایلام در این دیدار با اشاره به اینکه استان ایلام دارای اماکن متبرکه و امامزاده‌های فراوانی است از تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه‌(س) تقاضای حمایت و توجه بیشتر به این امکان متبرکه کرد و گفت: امامزادگان و اماکن متبرکه محل مناسبی برای کارهای فرهنگی و اشاعه فرهنگ قرآنی هستند.



دیدار با آیت الله جواد فاضل لنکرانی از دیگر برنامه‌های دو روزه اصحاب رسانه استان ایلام و دبیر طرح نسیم رحمت و مشاور اطلاع رسانی استاندار ایلام در قم است.