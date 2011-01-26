شکست استیل آذین برابر پاس همدان در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استیل آذین و پاس همدان در راستای آماده‌سازی خود برای حضور در ادامه مسابقات لیگ برتر عصر امروز برابر هم به میدان رفتند که این بازی با برتری 2 بر یک تیم پاس همدان به پایان رسید. در این مسابقه که در ورزشگاه رهگذر شهریار و در حضور بیش از 150 تماشاگر برگزار شد، علی سامره(5) و اکبر اولناتوف(17) برای پاس همدان گل زدند و حسین کاظمی(65) تک گل تیم استیل آذین میزبان را به ثمر رساند.

به دلیل بازسازی زمین چمن ورزشگاه دستگردی محل این بازی صبح امروز تغییر کرد. ضمن اینکه علی پروین هم در محل برگزاری مسابقه حضور داشت که در جریان این بازی با محمود یاوری سرمربی پاس همدان دیدار و گفتگو کرد.

ابتدا قرار بود با نظر کادر فنی دو تیم این مسابقه پشت درب‌های بسته برگزار شد اما به دلیل استقبال تماشاگران این مسئله منتفی شد. سوشا مکانی هم پس از 6 ماه دوری از مسابقات به دلیل پارگی رباط صلیبی پا، در این دیدار به میدان رفت.

تیم‌ فوتبال استیل آذین در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز هفدهم بهمن ماه در ورزشگاه آزادی برابر استقلال تهران به میدان می‌رود و پاس هم در همدان میزبان تراکتورسازی است.