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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۲

حماس خواستار منزوی کردن تشکیلات خودگردان شد

حماس خواستار منزوی کردن تشکیلات خودگردان شد

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با اشاره به انتشار اسناد شبکه الجزیره درباره رسوایی های تشکیلات خودگردان، خواستار منزوی کردن آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اسناد الجزیره واقعا خطرناک است و گواه قاطعی از دخالت رهبران تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی بخش در قلع و قمع مبارزان فلسطینی است.

در بیانیه حماس آمده است: این اسناد نشان داد که تشکیلات خودگردان در محاصره غزه و اشغال آن و نابودی حماس همگام با آمریکا و رژیم صهیونیستی پیش می رود.

حماس تاکید کرد: از همه مردم فلسطین درهمه مناطق می خواهیم که که با این فضاحت امنیتی و سیاسی مقابله کنند و در راستای انزوا این گروه اقدام کنند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین بیان داشت: رایزنی های عمیق و گسترده ای در داخل حماس  و خارج آن با گروههای فلسطینی و شخصیتهای ملی برای مقابله با این انحطاط امنیتی و سیاسی تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی بخش صورت گرفته است.

شایان ذکر است که شبکه الجزیره از یکشنبه گذشته شروع به انتشار اسناد سری از مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی از سال1999 تا سال 2010 کرده است.

کد مطلب 1240165

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