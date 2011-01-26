حماس خواستار منزوی کردن تشکیلات خودگردان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اسناد الجزیره واقعا خطرناک است و گواه قاطعی از دخالت رهبران تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی بخش در قلع و قمع مبارزان فلسطینی است.

در بیانیه حماس آمده است: این اسناد نشان داد که تشکیلات خودگردان در محاصره غزه و اشغال آن و نابودی حماس همگام با آمریکا و رژیم صهیونیستی پیش می رود.

حماس تاکید کرد: از همه مردم فلسطین درهمه مناطق می خواهیم که که با این فضاحت امنیتی و سیاسی مقابله کنند و در راستای انزوا این گروه اقدام کنند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین بیان داشت: رایزنی های عمیق و گسترده ای در داخل حماس و خارج آن با گروههای فلسطینی و شخصیتهای ملی برای مقابله با این انحطاط امنیتی و سیاسی تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی بخش صورت گرفته است.

شایان ذکر است که شبکه الجزیره از یکشنبه گذشته شروع به انتشار اسناد سری از مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی از سال1999 تا سال 2010 کرده است.