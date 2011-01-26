به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا خواجه سروی، با بیان اینکه رتبه بندی فرهنگی دانشگاه ها حداقل 2 بار به صورت آزمایشی صورت گرفته است، اضافه کرد: در دور جدید، نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها پیشنهادی در خصوص رتبه بندی دانشگاهها عنوان کرده است که در ستاد وزارت علوم این کار به زودی و به صورت جامع انجام میشود.
وی افزود: در همین راستا با توجه به درخواست معاونان فرهنگی دانشگاه ها مبنی بر ایجاد کارنامه فرهنگی، ثبت فعالیتهای فرهنگی افراد به نام خود شخص بود تا اینکه دانشجو بتواند از این خدمات در آینده نیز بهرهمند شود اما اجرای این امر نیازمند ایجاد زیر ساختهای لازم است.
معاون فرهنگی اجتماعی وزیرعلوم افزود: در حال حاضر دفتر نظارت و ارزیابی فرهنگی متصدی جمع آوری اطلاعات دانشگاهها جهت رتبه بندی فرهنگی است.
وی در خصوص سرانه فرهنگی دانشجویان نیز اظهار داشت: از سال 85 حدود مبلغ 50 هزار تومان سرانه فرهنگی برای دانشجویان روزانه دانشگاههای دولتی اختصاص می یابد، ولی اگر بخواهیم فعالیتهای فرهنگی همه دانشجویان و مراکز مختلف آموزش عالی را شامل شود این مقدار باید حداقل 10برابر رشد کند.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم به تشریح برنامه های این وزارتخانه در ایام دهه فجر پرداخت و گفت: نمایندگان جامعه دانشگاهی کشور در روز 17 بهمن ماه با حضور در مرقد مطهر امام راحل ( ره)، با آرمان های والای بنیانگذار انقلاب اسلامی، تجدید پیمان خواهند کرد.
رئیس کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: مسئولان وزارت علوم، استادان دانشگاه و دانشجویان و اعضای تشکل های دانشجویی از دانشگاه های کشور در مراسم تجدید بیعت با آرمان های حضرت امام (ره)، انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب حضور خواهند داشت.
خواجه سروی در ارتباط با برنامه های تشکل های دانشجویی در ایام دهه فجر گفت: تشکل های دانشجویی نیز برنامه های مختلفی برای گرامیداشت ایام پیروزی تدارک دیده اند که برگزاری نمایشگاه اسناد مبارزات مردم در انقلاب اسلامی یکی از این برنامه ها است.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها یکی از پایگاه های انقلاب بوده و جنبش دانشجویی در جریان انقلاب اسلامی فعالیت های موثری داشته است، گفت: اگر سند اسلامی شدن دانشگاهها را مدنظر فعالیت فرهنگی در دانشگاه بدانیم به نسبت اعتبارات و سرمایه گذاریها فعالیت خوبی شده است، ولی با اهداف مطلوب این سند فاصله داریم.
وی با اشاره به تقویت حضور قرآن در دانشگاهها، خاطرنشان کرد: به زودی مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان دانشگاهها با مرکزیت دانشگاه یزد و ویژه اعضای هیئت علمی با مرکزیت دانشگاه اصفهان برگزار می شود.
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