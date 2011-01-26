به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا خواجه سروی، با بیان اینکه رتبه بندی فرهنگی دانشگاه ها حداقل 2 بار به صورت آزمایشی صورت گرفته است، اضافه کرد: در دور جدید، نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها پیشنهادی در خصوص رتبه بندی دانشگاه‌ها عنوان کرده است که در ستاد وزارت علوم این کار به زودی و به صورت جامع انجام می‌شود.

وی افزود: در همین راستا با توجه به درخواست معاونان فرهنگی دانشگاه ها مبنی بر ایجاد کارنامه فرهنگی، ثبت فعالیت‌های فرهنگی افراد به نام خود شخص بود تا اینکه دانشجو بتواند از این خدمات در آینده نیز بهره‌مند شود اما اجرای این امر نیازمند ایجاد زیر ساخت‌های لازم است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیرعلوم افزود: در حال حاضر دفتر نظارت و ارزیابی فرهنگی متصدی جمع آوری اطلاعات دانشگاه‌ها جهت رتبه بندی فرهنگی است.

وی در خصوص سرانه فرهنگی دانشجویان نیز اظهار داشت: از سال 85 حدود مبلغ 50 هزار تومان سرانه فرهنگی برای دانشجویان روزانه دانشگاههای دولتی اختصاص می یابد، ولی اگر بخواهیم فعالیتهای فرهنگی همه دانشجویان و مراکز مختلف آموزش عالی را شامل شود این مقدار باید حداقل 10برابر رشد کند.

دکتر خواجه سروی با بیان اینکه وزارت علوم بودجه فرهنگی آنچنانی ندارد، تاکید کرد: علیرغم انتظارات به حق نمایندگان در خصوص فعالیتهای فرهنگی از دانشگاهها، مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم و دانشگاهها را جزو دستگاه های فرهنگی محسوب نمی کند و اعتبار مناسبی جهت انجام این فعالیتها در اختیار وزارت علوم نیست.



معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم به تشریح برنامه های این وزارتخانه در ایام دهه فجر پرداخت و گفت: نمایندگان جامعه دانشگاهی کشور در روز 17 بهمن ماه با حضور در مرقد مطهر امام راحل ( ره)، با آرمان های والای بنیانگذار انقلاب اسلامی، تجدید پیمان خواهند کرد.



رئیس کمیته دانشجویی ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: مسئولان وزارت علوم، استادان دانشگاه و دانشجویان و اعضای تشکل های دانشجویی از دانشگاه های کشور در مراسم تجدید بیعت با آرمان های حضرت امام (ره)، انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب حضور خواهند داشت.



وی افزود: در کنار حضور باشکوه دانشگاهیان در راهپیمایی 22 بهمن در سراسر کشور، دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، جامع علمی کاربردی، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و وزارت بهداشت و درمان به برگزاری هرچه بهتر مراسم راهپیمایی در مسیر منتهی به میدان آزادی یاری می کنند.



معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از گشایش 30 خانه فرهنگ دانشجویی و یادمان شهدا و همچنین حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی به عنوان دو برنامه شاخص دانشگاه های مختلف کشور برای گرامیداشت دهه فجر امسال خبر داد.



خواجه سروی در ارتباط با برنامه های تشکل های دانشجویی در ایام دهه فجر گفت: تشکل های دانشجویی نیز برنامه های مختلفی برای گرامیداشت ایام پیروزی تدارک دیده اند که برگزاری نمایشگاه اسناد مبارزات مردم در انقلاب اسلامی یکی از این برنامه ها است.



معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال سهمیه بخش دانشگاهی برای عمرده مفرده، 25 هزار نفر است، بیان کرد: از این تعداد 12هزار نفر زیر مجموعه دانشگاههای وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بقیه به دانشجویان و استادان دانشگاه های زیر مجموعه وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و مراکز آموزش عالی وابسته به دیگر نهادها و وزارتخانه ها اختصاص دارد.



وی با اعلام مخالفت دولت عربستان با اعزام دانشجویان دختر مجرد به حج عمره افزود: اعزام دانشگاهیان به حج عمره از 25 بهمن آغاز و تا اردیبهشت ماه سال 90 ادامه دارد.



وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها یکی از پایگاه های انقلاب بوده و جنبش دانشجویی در جریان انقلاب اسلامی فعالیت های موثری داشته است، گفت: اگر سند اسلامی شدن دانشگاهها را مدنظر فعالیت فرهنگی در دانشگاه بدانیم به نسبت اعتبارات و سرمایه گذاریها فعالیت خوبی شده است، ولی با اهداف مطلوب این سند فاصله داریم.



خواجه سروی با ذکر اینکه به زودی خانه ملی گفتگوی آزاد در دانشگاه‌ها به شکل بومی اجرا می‌شود و معاونت علمی ریاست جمهوری نیز از کرسی های آزاد اندیشی حمایت خواهد کرد، بر حمایت وزارت علوم از برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها تاکید کرد و اظهار داشت: دانشجویان می توانند سخنان و اندیشه های جدید خود را در قالب این کرسیها بیان کنند و تنها خط قرمز این کرسیها رعایت اخلاق، احترام به افراد و قوانین کشور است.



معاون فرهنگی وزیر علوم به فعال بودن دو سوم از تشکلهای اسلامی دانشگاهیان اشاره کرد و با بیان اینکه فعال سازی این تشکلها جزو سیاست‌های وزارت علوم به شمار می‌آید، افزود: فرهنگ کارآفرینی باید در دانشگاه‌ها تقویت شود، همچنین تاسیس صندوق‌های قرض الحسنه دانشجویی و تقویت این صندوق‌ها با توجه به تجربیات جهاد دانشگاهی در دستور کار ما قرار دارد.



وی با اشاره به تقویت حضور قرآن در دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: به زودی مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان دانشگاه‌ها با مرکزیت دانشگاه یزد و ویژه اعضای هیئت علمی با مرکزیت دانشگاه اصفهان برگزار می شود.