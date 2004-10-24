به گزارش خبرگزاري"مهر" دراين مراسم كه درشب تولد امام حسن مجتبي(ع)برگزارخواهد شد، ازسوي مهندس محسن مهرعليزاده معاون محترم رئيس جمهورورئيس سازمان تربيت بدني جوائزنقدي و لوح تقديربه مدال آوران ومربيان كاروان اعزامي به مسابقات پارالمپيك 2004 آتن و مربيان تيمهاي شركت كننده درالمپيك 2004 آتن اهداء خواهد شد.
سازمان تربيت بدني ازتمامي ارگانها و سازمانها وهمچنين شركتهايي كه علاقمند به تقديرازاين عزيزان مي باشند خواست تا بافدراسيون جانبازان و معلولين هماهنگي لازم را بعمل آورند.
طي مراسمي و همزمان با ميلاد امام حسن مجتبي(ع)
رئيس سازمان تربيت بدني جوائز مدال آوران پارالمپيك آتن را اهداء مي كند
همزمان باميلاد امام حسن مجتبي(ع) مراسم تجليل واهداء جوائز مدال آوران و مربيان پارالمپيك آتن وهمچنين مربيان تيمهاي شركت كننده درمسابقات المپيك 2004 آتن روز جمعه 8 آبان درمحل آكادمي ملي المپيك برگزارمي شود.
به گزارش خبرگزاري"مهر" دراين مراسم كه درشب تولد امام حسن مجتبي(ع)برگزارخواهد شد، ازسوي مهندس محسن مهرعليزاده معاون محترم رئيس جمهورورئيس سازمان تربيت بدني جوائزنقدي و لوح تقديربه مدال آوران ومربيان كاروان اعزامي به مسابقات پارالمپيك 2004 آتن و مربيان تيمهاي شركت كننده درالمپيك 2004 آتن اهداء خواهد شد.
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