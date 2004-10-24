رئيس سازمان تربيت بدني جوائز مدال آوران پارالمپيك آتن را اهداء مي كند

به گزارش خبرگزاري"مهر" دراين مراسم كه درشب تولد امام حسن مجتبي(ع)برگزارخواهد شد، ازسوي مهندس محسن مهرعليزاده معاون محترم رئيس جمهورورئيس سازمان تربيت بدني جوائزنقدي و لوح تقديربه مدال آوران ومربيان كاروان اعزامي به مسابقات پارالمپيك 2004 آتن و مربيان تيمهاي شركت كننده درالمپيك 2004 آتن اهداء خواهد شد.

سازمان تربيت بدني ازتمامي ارگانها و سازمانها وهمچنين شركتهايي كه علاقمند به تقديرازاين عزيزان مي باشند خواست تا بافدراسيون جانبازان و معلولين هماهنگي لازم را بعمل آورند.