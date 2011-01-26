به گزارش خبرگزاری مهر، زوج‌های جوان استان تهران که تاریخ عقد آنان نیمه دوم سال 88 یا نیمه اول 89 است تا 12 بهمن ‌ماه فرصت دارند با مراجعه به نزدیک‌ترین دفتر زیارتی محل سکونت خود نسبت به ارائه درخواست خود جهت تشرف به عمره مفرده اقدام کنند.

پس از اتمام این مهلت، قرعه‌کشی به ترتیب شرایط و اولویت انجام می‌شود و نتیجه آن از طریق پیامک و یا هماهنگی با دفاتر زیارتی مربوطه به اطلاع زوج‌های جوان خواهد رسید.

همچنین زوج‌های جوانی که تاریخ عقد آنان نزدیک به تاریخ اعلام شده باشد و یکی از آنان دارای فیش ملی یا ملت باشد، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام و بعنوان آخرین اولویت در قرعه‌کشی شرکت کنند.

اولویت‌های ثبت‌نام زوجین برای عمره مفرده

اولویت اعزام با زوجینی است که هر 2 زوج دارای فیش بوده ولی فاقد اولویت تشرف هستند، یکی از زوجین فیش دارای اولویت تشرف و دیگری فاقد فیش باشد، یکی از زوجین دارای فیش فاقد اولویت و دیگری بدون فیش باشد، هر 2 فاقد فیش باشند و یا متقاضیانی که دارای شرایط زوجین نبوده و شرایط آنان نزدیک به ضوابط است.

مدارک لازم جهت ارائه درخواست توسط زوجین

اصل عقدنامه، اصل شناسنامه زوجین، اصل کارت ملی و اصل سند ملی یا ملت (در صورت دارا بودن سند) و دارا بودن گذرنامه با حداقل 10 ماه اعتبار، مدارکی است که زوجین در هنگام مراجعه به دفاتر زیارتی باید به همراه داشته باشند و زوجین در صورت دارا نبودن گذرنامه باید سریعا نسبت به دریافت آن اقدام کنند.