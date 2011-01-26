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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۵۴

فردا در لوزان سوئیس/

جوانمردترین بازیکن فوتبال جهان معرفی می‌شود/ شانس بالای متوسل‌زاده

جوانمردترین بازیکن فوتبال جهان معرفی می‌شود/ شانس بالای متوسل‌زاده

مهاجم تیم فوتبال راه‌آهن برای حضور در مراسم معرفی جوانمردترین ورزشکاران سال 2010 جهان راهی لوزان سوئیس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین متوسل زاده که به واسطه رفتار جوانمردانه‌اش دربازی فصل گذشته تیم‌های مقاومت‌سپاسی و استیل‌آذین کاندیدای دریافت جایزه بازی جوانمردانه سال 2010 جهان شده‌است بامداد امروز راهی لوزان سوئیس شد و عصر پنج‌شنبه در این مراسم حضور خواهد یافت.

امین متوسل زاده که سه هفته پیش دعوت رسمی کمیته بین‌المللی المپیک را دریافت کرده بود پس‌از اخذ ویزا و هماهنگی با سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن برای حضور در این مراسم راهی لوزان سوئیس شد و به نظر می‌رسد او فردا به عنوان جوانمردترین ورزشکار سال 2010 جهان معرفی شود.

کمیته بین المللی برگزاری بازی جوانمردانه همه ساله جایزه پیردوکوپرتن را به ورزشکار یا تیمی اهداء می‌کند که بارزترین رفتار جوانمردانه را انجام داده باشد. این جایزه همه ساله از سوی ژاگ‌ژوگ رئیس کمیته بین المللی المپیک اهداء خواهد شد. سازمان یونسکو، کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون‌های بین‌المللی فوتبال(FIFA)، بسکتبال، کشتی و راگبی،شورای بین‌‌المللی امور ورزشی و تربیت بدنی و انجمن ورزشی‌نویسان جهان اعضای این کمیته هستند که همه ساله جایزه ویژه را به ورزشکاران یا تیم‌های برتر اهداء می‌کند.

جایزه(جیم‌بورترا و ژی‌لی دائومه) نیز به ورزشکارانی اهداء می‌شود که مروج بازی جوانمردانه بوده یا همواره در فعالیت‌های ورزشی خود به این موضوع می‌پردازند. عبدالحمید احمدی و منوچهر زندی رئیس و دبیر انجمن ورزشی نویسان ایران که برای معرفی امین متوسل‌زاده با کمیته بازی جوانمردانه رایزنی‌هایی انجام داده بودند نیز به همراه مهاجم تیم فوتبال راه‌آهن راهی لوزان سوئیس شدند.
کد مطلب 1240173

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