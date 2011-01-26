به گزارش خبرگزاری مهر، امین متوسل زاده که به واسطه رفتار جوانمردانه‌اش دربازی فصل گذشته تیم‌های مقاومت‌سپاسی و استیل‌آذین کاندیدای دریافت جایزه بازی جوانمردانه سال 2010 جهان شده‌است بامداد امروز راهی لوزان سوئیس شد و عصر پنج‌شنبه در این مراسم حضور خواهد یافت.

امین متوسل زاده که سه هفته پیش دعوت رسمی کمیته بین‌المللی المپیک را دریافت کرده بود پس‌از اخذ ویزا و هماهنگی با سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن برای حضور در این مراسم راهی لوزان سوئیس شد و به نظر می‌رسد او فردا به عنوان جوانمردترین ورزشکار سال 2010 جهان معرفی شود.





کمیته بین المللی برگزاری بازی جوانمردانه همه ساله جایزه پیردوکوپرتن را به ورزشکار یا تیمی اهداء می‌کند که بارزترین رفتار جوانمردانه را انجام داده باشد. این جایزه همه ساله از سوی ژاگ‌ژوگ رئیس کمیته بین المللی المپیک اهداء خواهد شد. سازمان یونسکو، کمیته بین‌المللی المپیک، فدراسیون‌های بین‌المللی فوتبال(FIFA)، بسکتبال، کشتی و راگبی،شورای بین‌‌المللی امور ورزشی و تربیت بدنی و انجمن ورزشی‌نویسان جهان اعضای این کمیته هستند که همه ساله جایزه ویژه را به ورزشکاران یا تیم‌های برتر اهداء می‌کند.



