رقابت 126 هزار دبیرستانی در مرحله نخست المپیادهای علمی از 6 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 126 هزار دانشآموز برجسته دوره متوسطه سراسر کشور برای رقابت در مرحله نخست آزمون المپیادهای فیزیک، شیمی، نجوم و اختر فیزیک، کامپیوتر، زیستشناسی، ریاضی و ادبیات فارسی در این آزمون ثبتنام کردهاند و بر اساس برنامه اعلام شده، به رقابت خواهند پرداخت.
آزمون المپیادهای "فیزیک و زیستشناسی "، ساعت 9 صبح و آزمون المپیاد "کامپیوتر " ساعت 14 روز چهارشنبه ششم بهمن ماه، آزمون المپیاد "شیمی " ساعت 9 صبح و المپیاد "نجوم و اخترفیزیک " ساعت 14 روز پنجشنبه هفتم بهمن ماه و در نهایت آزمون المپیادهای "ریاضی و ادبیات فارسی " نیز به ترتیب ساعت 9 صبح و 2 بعدازظهر روز جمعه هشتم بهمن ماه برگزار میشود.
از برگزیدگان مرحله نخست که اسامی آنان در نیمه دوم اسفندماه سال جاری اعلام خواهد شد، برای شرکت در آزمون مرحله دوم که اردیبهشت ماه سال آینده به صورت "نیمهمتمرکز " در مراکز استانها برگزار میشود، دعوت به عمل خواهد آمد.
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