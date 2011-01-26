مردم به کودکان خیابانی در خراسان رضوی توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضازاده، ظهر چهارشنبه در نشست خبری اولین جشنواره عکس گلستانه در مشهد گفت: امیدواریم شاهد برگزاری این جشنواره در سالهای آینده هم باشیم.

وی افزود: موسسه فرهنگی هنری گلستان علی(ع) بزرگترین موسسه خیریه هیات امنایی استان خراسان رضوی است که با هدف حمایت و سرپرستی کودکان بی سرپرست در سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1383 از بهزیستی مجوز دریافت کرد.

وی اظهار داشت: در آغاز هدف موسسه این بود که به انجام امور خیر خواهانه بپردازد ولی بر حسب نیاز جامعه بهتر دیدیم که در حیطه کودکان بی سرپرست فعالیت کنیم.

وی گفت: امروز بیش از 25 مرکز نگهداری کودکان در مناطق محروم این استان زیر پوشش کمک ها و حمایت های غیر نقدی و اردویی خیریه گلستان است.

رضازاده خاطرنشان کرد: این موسسه در تدارک احداث دهکده گلستان علی به عنوان یک پروژه ملی است که در مساحت سه هکتار اجرا خواهد شد.

در این نشست ،غلامرضا بصیری پور عضو شورای شهر مشهد نیز گفت: باید از موسسات خیریه باید حمایت کرد چون اگر دولت این کارها را انجام بدهد می گوییم وظیفه دولت بوده است اما این که موسسات خیریه کاری انجام می دهد وظیفه آنها نیست و باید حمایت شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر مشهد خاطر نشان کرد: در مشهد 200 موسسه خیریه فعال داریم که باید از اقدامات نیکوکارانه آنان قدرشناسی شود.

وی همچنین افزود: شورای شهر مشهد و خانه خیرین به عکس منتخب این جشنواره جایزه ویژه ای اختصاص خواهند داد.

جشنواره عکس گلستانه 21 اسفندماه 89 در هتل پردیسان مشهد برگزار خواهد شد و علاقمندان می توانند آثار خود را تا 25 بهمن به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.