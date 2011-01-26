راه اندازی کاروان های راهیان نور دریایی برای اعزام به آب های خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین، طی نشستی با مسئولان بسیج رسانه ملی با تبیین برنامه های راهیان نور گفت: امسال برخی از علما و مراجع عظام تقلید با کاروان‌های راهیان نور همراه شده و از یادمان ها و مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور با بیان اینکه براساس هماهنگی‌های صورت گرفته امسال علاوه بر انبوه فراوان زائران، 600 هزار نفر از دانش آموزان به صورت داوطلبانه در قالب کاروان های راهیان نور برای گذراندن طرح آمادگی دفاعی به یادمان های دفاع مقدس اعزام خواهند شد، افزود: اعزام دومین مرحله از این سفرها آغاز شده است و ما روزانه شاهد حضور چندین هزار نفر از دانش آموزان در مناطق عملیاتی کشور هستیم لذا ضمن تقدیر از اقدامات شایسته سازمان صداوسیما، درخواست داریم رسانه ملی بیش از پیش نسبت به پوشش برنامه ها و دست آوردهای کاروان های راهیان نور اهتمام ورزد.



سردار فضلی با بیان اینکه تمهیدات بسیار خوبی برای اسکان و امنیت زائران در نظر گرفته ایم، تأکید کرد: اولویت ما کار فرهنگی و بازدید از یادمان‌ها و روایت‌گری راویان دفاع مقدس است لذا در کنار بازدیدها نمایشگاههای تخصصی با موضوعات انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ تحمیلی و جنگ نرم برپا خواهد شد و براساس تدابیر صورت گرفته اقدام به برگزاری رزمایش‌هایی در محل جغرافیایی برخی از عملیات ها از جمله منطقه اروند خواهیم کرد.



جانشین سازمان بسیج مستضعفین با طرح این موضوع که شاهد انجام بزرگترین مجاهدت ها و عملیات ها که بعضاً بی نظیر می باشند در دریا و برخی جزایر جنوب کشور بوده ایم، افزود: در حال آماده سازی زیر ساخت ها و فراهم کردن مقدمات برای راه اندازی کاروان های راهیان نور دریایی برای بازدید از مناطق عملیاتی سواحل و آب های خلیج فارس هستیم که انشاءا... در آینده شاهد آن خواهیم بود.

رئیس بسیج صداوسیما:«راهیان نور» حج معرفتی و بصیرتی نسل جوان انقلاب اسلامی است

در ادامه این نشست علی اصغر جعفری رئیس مرکز بسیج صداوسیما با ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته گفت: راهیان نور در حقیقت حج معرفتی و بصیرتی نسل جوان انقلاب اسلامی است و بسیج رسانه ملی در تلاش است از این فرصت ارزشمند، بی بدیل و معنوی برای انتقال ارزشهای والای فرزندان انقلاب در طول هشت سال دفاع مقدس حداکثر بهره را ببرد.



جعفری ادامه داد: براساس هماهنگی های صورت گرفته با معاونت های مختلف سازمان صداوسیما امسال شاهد پوشش متفاوت و گسترده برنامه های راهیان نور در تمامی شبکه های سراسری و استانی صداوسیما و بخش های مختلف خبری خواهیم بود.



وی گفت: ما امسال برای اولین بار با استقرار گروههای برنامه ساز، واحدهای سیار و SNG بسیج صداوسیما در خرمشهر به صورت متمرکز تحت عنوان «قرارگاه برنامه سازی بسیج رسانه ملی» ضمن ساماندهی و هدایت برنامه سازی، خدمات و تسهیلات مناسبی به برنامه سازان و دست اندرکاران رسانه ای که از سراسر کشور با هماهنگی این مرکز اعزام می شوند ارائه خواهیم کرد.



رئیس بسیج صداوسیما گفت: براساس هماهنگی های بعمل آمده تلاش خواهد شد برنامه تحویل سال نو را به صورت زنده از شلمچه برای پخش در یکی از شبکه های سراسری سیما پوشش دهیم.



وی در پایان افزود: همچنین برای نخستین بار توجه ویژه ای به کاروان های اعزامی به مناطق عملیاتی که با حضور میهمانان و زائران خارجی انجام می شود خواهیم کرد چراکه عشق و ارادت آنها به این سرزمین مقدس مثال زدنی و غیر قابل توصیف است.