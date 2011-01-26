ارزش صادرات گمرک باجگیران 53 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، رضا راستی با تشریح عملکرد 9ماه سال جاری این گمرک گفت: در این مدت کالاهایی شامل منسوجات، میوه جات، سیمان، انواع مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی و صنعتی از گمرک باجگیران به مقصد کشورهای آسیای میانه مخصوصا ترکمنستان صادر شده است.

وی در خصوص آمار ترانزیت این گمرک ادامه داد: در مدت مذکور 17 هزار و 561 تن کالا به ارزش تقریبی 50 میلیون دلار از طریق این گمرک به صورت ترانزیت حمل شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزنی 178درصد و از نظر ارزشی 42درصد رشد داشته است.

وی افزود: طی سه ماه گذشته نیز نسبت به مدت مشابه بیش از 76 هزار و 509 تن کالا به ارزش 203 میلیون و 94 هزار و 162 دلار از این گمرک به خارج از کشور صادر شده که از نظر ارزش نسبت به مدت سال قبل 77درصد و از نظر وزنی 65درصد، افزایش یافته است.

در خصوص ترانزیت نیز در سه ماهه سوم سال 89، هفت هزار و 114 تن کالا به ارزش 26 میلیون از طریق این گمرک به صورت ترانزیت حمل شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 200درصد و از نظر ارزشی 11درصد رشد داشته است.