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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۳۷

ارزش صادرات گمرک باجگیران 53 درصد افزایش یافت

ارزش صادرات گمرک باجگیران 53 درصد افزایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس گمرک باجگیران گفت: در 9 ماه نخست سال جاری بیش از 204 هزار تن کالا از این گمرک به خارج از کشور صادر شده که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، رضا راستی با تشریح عملکرد 9ماه سال جاری این گمرک گفت: در این مدت کالاهایی  شامل منسوجات، میوه جات، سیمان، انواع مواد غذایی  و سایر کالاهای مصرفی و صنعتی از گمرک باجگیران به مقصد کشورهای آسیای میانه  مخصوصا ترکمنستان صادر شده است.

وی  در خصوص آمار ترانزیت این گمرک ادامه داد: در مدت مذکور  17 هزار و 561 تن کالا  به ارزش تقریبی 50 میلیون دلار از طریق این گمرک به صورت ترانزیت  حمل شده  است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از حیث وزنی 178درصد و از نظر ارزشی 42درصد رشد داشته است.

وی افزود: طی سه ماه گذشته نیز نسبت به مدت مشابه بیش از 76 هزار و 509  تن کالا به ارزش 203 میلیون و 94 هزار و 162 دلار از این گمرک به خارج از کشور صادر شده که از نظر ارزش نسبت به مدت سال قبل 77درصد و از نظر وزنی 65درصد، افزایش یافته است.

در خصوص ترانزیت نیز در سه ماهه سوم سال  89، هفت هزار و 114 تن کالا  به ارزش 26 میلیون  از طریق این گمرک به صورت ترانزیت  حمل شده  است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 200درصد و از نظر ارزشی 11درصد رشد داشته است.

کد مطلب 1240195

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