70 کانون فرهگی و هنری در خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت‌الاسلام رمضان زاهدی اصل بعد از ظهر چهارشنبه درجمع خبرنگاران گفت: برای ترویج و گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی و تعمیق باورهای دینی برنامه‌ های مختلفی طراحی و برنامه‌ ریزی شده است.

وی افزود: افتتاح 14 مرکز خانه نور، تأسیس چهار کانون تخصصی و تکمیل و تجهیز امکانات کتابخانه ‌های مساجد استان و برگزاری مراسم بزرگداشت دهه فجر به صورت شهرستانی از جمله برنامه‌ های دهه فجر کانون‌های مساجد خراسان جنوبی است.

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد خراسان ‌جنوبی یادآور شد: برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در کانون‌ها، مراسم بزرگداشت دهه فجر و سخنرانی و برگزاری شب‌های خاطره و حماسه از شاخص ‌ترین برنامه ‌های کانون‌های مساجد خراسان جنوبی است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 205 کانون فرهنگی هنری در خراسان جنوبی فعال است و این آمار تا پایان سال با تخصیص اعتبار لازم به 240 کانون افزایش می یابد.

حجت الاسلام زاهدی گفت: با توجه به اینکه دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری یک نهاد مسجدی در استان است، ارتقای کیفیت برنامه ‌ها در اولویت کاری این نهاد قرار دارد.

وی از انتخاب 32 نفر از برگزیدگان سطح کانون‌های این استان به مناسب سی و دومین سال پیروزی و دعوت در نماز جمعه با لباس فرم، شاخه گل و پلاکارد حاوی شعارهای " مساجد کانون فجر، بصیرت، پیروزی" خبر داد.

حجت الاسلام زاهدی یادآور شد: مسابقه پیامک و بهترین خاطره بیاد ماندنی از 22 بهمن سال 1357در خراسان جنوبی نیز از برنامه‌ های این دبیرخانه در دهه مبارک فجر امسال است.