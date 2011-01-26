لاریجانی حادثه تروریستی مسکو را به رئیس دومای روسیه تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام لاریجانی به این شرح است:

با کمال تاسف از جان باختن جمع زیادی از هموطنانتان در حادثه تروریستی در فرودگاه مسکو مطلع شدم.

به این مناسبت ضمن ابراز مراتب همدردی و تسلیت خود با جنابعالی، دولت و ملت کشور دوست فدراسیون روسیه، رحمت و غفران برای جان باختگان، بهبودی و سلامتی برای مجروحین این حادثه تروریستی خواستارم.

این حادثه نشان داد تروریسم خطری جدی برای جامعه بشری است و مبارزه با آن عزم، جدیت و همکاری همه کشورها را می طلبد . جمهوری اسلامی ایران نیز که از روزهای نخست تاکنون با حملات وحشیانه تروریستی مواجه بوده، قربانی این پدیده شوم می باشد.

عالیجناب، مایلم بار دیگر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری مشترک منطقه ای و بین المللی در مبارزه با پدیده شوم تروریسم تاکید نمایم.