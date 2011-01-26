کشته شدن 4 مصری در تظاهرات "روز خشم"/ آزادی و عدالت مهمترین خواسته

به گزارش خبرگزاری مهر، سرنگونی حکومت دیکتاتوری زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس همچنان ملت های جهان عرب را به سوی تظاهرات ضد دولتی علیه دولت های مستبدشان تشویق می کند. در این میان مردم مصر بیش از دیگر کشورهای عربی درصدد تغییر حکومت در کشورشان هستند.

تظاهرات مردم مصر که از نخستین روز سقوط دیکتاتوری در تونس آغاز شده است همواره ادامه دارد به طوری که بسیاری از شهرهای مصر از جمله قاهره و اسکندریه شب گذشته شاهد اعتراضات ضد دولتی بود.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، حاضران در این تظاهرات سراسری با به آتش کشیدن و پاره کردن تصاویر "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر برکناری وی و ایجاد تغییرات و اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشورشان را خواستار شدند.

شدت اعتراضات مردمی به حدی بود که نیروهای امنیتی مصر از گلوله های پلاستیکی و ماشین های آب پاش و گاز اشک آور و سگ های پلیسی برای متفرق کردن مردم استفاده می کردند.

آزادی و عدالت مهمترین خواسته

بسیاری از افراد حاضر در این تظاهرات اعلام کردند که در میدان "التحریر" در مرکز قاهره تحصن خواهند کرد و تا زمانی که خواسته های ملت مصر از جمله آزادی و عدالت اجتماعی تحقق نیابد به تحصن خود ادامه خواهند داد.

در این تظاهرات که از آن به عنوان "روز خشم" نام برده شد و به دعوت جنبش موسوم به "6 آوریل" برپا شد 4 نفر از جمله یک نیروی امنیتی مصر کشته شدند.

همچنین ده ها تن از فعالان سیاسی مصر بازداشت و توسط نیروهای امنیتی این کشور به مکان نامعلومی منتقل شدند. مردم مصر در حالی تظاهرات سراسری برپا کردند که مخابرات این کشور برای عدم آگاهی شهروندان خود از مکان های تجمع در سیستم تلفن همراه اختلال ایجاد کرده بودند.

نیروهای امنیتی مصر از بیم هجوم مردم به بانک ها و مراکز دولتی آنها را تحت محاصره امنیتی خود قرار داده بودند.

تهدید وزیر کشور

در همین حال "حبیب العادلی" وزیر کشور مصر در گفتگو با روزنامه الاهرام در واکنش به خشم مردمی این کشور تهدید کرد که نیروهای امنیتی مصر قادرند با هرگونه ناامنی و اغتشاش در کشور مقابله کنند و در این زمینه اغماض نخواهند کرد.

پایگاه اینترنتی النشره نیز در این رابطه اعلام کرد که رهبران گروه اخوان المسلمین مصر از سوی نیروهای امنیتی این کشور تهدید شده اند تا به خیابان ها نیایند و مردم را نیز به برپایی تظاهرات دعوت نکنند. گروه های مخالف دیگر نیز چنین تهدیداتی دریافت کرده اند.

این در حالی است که شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که مردم مصر امروز نیز قصد دارند به تظاهرات خود ادامه دهند.

واکنش آمریکا

خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات کاخ سفید اعلام کرد که واشنگتن از دولت مصر خواسته است که به خواسته های مردم این کشور احترام بگذارد.

"هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا نیز در کنفرانس خبری مشترک با همتای اسپانیایی خود در واشنگتن اظهار داشت: ما از حق آزادی بیان فردی و اجتماعی حمایت می کنیم و همه طرف های مصری را به خویشتنداری و پرهیز از خشونت دعوت می کنیم. وی در ادامه گفت: برداشت ما این است که دولت مصر باثبات است.

اظهارات مقامات آمریکا به عنوان نخستین واکنش غربی به تظاهرات خشمگین مردم مصر به ویژه پس از سقوط دیکتاتوری در تونس بیانگر این است که کشورهای غربی علیرغم اینکه همواره شعار دموکراسی و آزادی را سر می دهند اما در حقیقت از دیکتاتوری در جهان عرب خشنود هستند و همچون رژیم های دیکتاتوری عرب از خشم مردمی واهمه دارند. سرنگونی زین العابدین بن علی به عنوان دیکتاتور حامی سیاست های غرب و رابطه محرمانه با رژیم صهیونیستی خود گواه این مطلب است.



