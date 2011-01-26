جلسه کمیسیون اصل نود پیرامون آلودگی هوای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون اصل نود به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر آلودگی‌های تهران با حضور تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان استان تهران، قائم مقام سازمان محیط زیست، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، نماینده شهرداری تهران، و جمعی از کار‌شناسان و متخصصان محیط زیست پیش از ظهر امروز در محل کمیسیون اصل نود برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه "حسین فدایی" نایب رییس کمیسیون اصل نود اظهار داشت: در کمیسیون اصل نود گزارش مبسوطی پیرامون مشکلات زیست محیطی کلانشهر تهران با تاکید بر آلودگی هوای این شهر وجود دارد.

وی افزود: کمیسیون تاکنون جلسات و پیگیری‌های زیادی را به منظور بررسی دلایل مشکلات و معضلات زیست محیطی تهران انجام داده است و نتیجه این پیگیری‌ها از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و بررسی‌های مربوط به خلاءهای قانونی منجر به تهیه گزارش جدیدی شده است که پس از طی مراحل نهایی در صحن علنی قرائت خواهد شد.

بعد از سخنان فدایی، "تقوی" کار‌شناس و متخصص مسائل محیط زیست توضیحاتی را در خصوص طرح جامع مدیریت کیفیت هوا در شهرهای بزرگ کشور ارائه داد.

وی در ابتدای سخنان خود به بررسی آسیب‌شناسانه برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران مصوب سال 79 پرداخت و گفت: این برنامه برای یک دوره 10 ساله تدوین شده بود و قرار بود که در پایان سال 89 آلودگی هوای تهران کاهش پیدا کرده و به وضعیت مطلوب هوایی نزدیک شویم.

وی ادامه داد: هرچند این برنامه به برخی از اهداف خود از جمله حذف سرب از بنزین کشور، رسیده است ولی در بسیاری از زمینه‌ها موفق عمل نکرده است.

این کار‌شناس محیط زیست مهم‌ترین ضعف طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران را علمی نبودن آن عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: عدم پیش‌بینی تجهیز و ابزار لازم، فقدان مطالعات سناریوی لازم و کلی تعریف کردن محورهای کار از نقایص و ایرادات اساسی طرح جامع اول بود که امیدواریم با در نظر گرفتن این اشکالات، برنامه جامع دوم کامل‌تر و علمی‌تر تهیه شود.

تقوی همچنین به مهم‌ترین محورهای طرح جامع مدیریت کیفیت هوا در شهرهای بزرگ کشور اشاره و تصریح کرد: این طرح در چهار محور اساسی 1- سلامت عمومی و اطلاع رسانی صحیح و سریع از وضعیت هوا 2- تعیین و میزان تاثیرگذاری عوامل ایجاد آلودگی هوا 3- کنترل هدفمند منابع با تعیین اولویت 4- آموزش و اطلاع رسانی تهیه شده و امیدواریم بتواند مشکلات موجود در طرح جامع فعلی را مرتفع کند.

در ادامه این جلسه "شاهدی" قائم مقام سازمان محیط زیست به بیان سخنانی پرداخت و گفت: حدود 20 درصد جمعیت، 30 تا 35 درصد صنایع و بیش از 30 درصد خودروهای کشور در شهر تهران هستند و این مساله موجب شده که حدود 85 تا 90درصد آلودگی هوای تهران از محل خودرو‌ها و بین 10 تا 15 درصد تحت تاثیر صنایع مستقر در شهر تهران باشد.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر 3 برابر ظرفیت و توان شهر تهران خودرو در حال تردد است که این مساله در کنار بار جمعیتی بالا و صنایع موجود مشکلات زیادی را برای هوا و محیط زیست این کلانشهر ایجاد کرده است.

قائم مقام محیط زیست کشور هم‌چنین به مشکلات اقلیمی شهر تهران نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: به لحاظ اقلیمی شهر تهران همانند کاسه‌ای است که خروج آلاینده‌ها در شرایط عادی امکان‌پذیر نیست و اگر با کاهش وزش باد مواجه شویم متاسفانه وضعیت هشدار مانند آنچه که در آذرماه با آن روبرو شدیم پیش خواهد آمد.

وی به طرح جامع آلودگی هوای تهران مصوب سال 79 اشاره کرد و افزود: این طرح براساس مطالعات و کارهای کار‌شناسی زیاد تهیه شد و اگر نتوانسته برخی از اهداف خود را عملیاتی کند باید بررسی کرد که چرا دستگاه‌های دخیل در اجرای این طرح به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند.

شاهدی اظهار داشت: اجرای این طرح سبب شد که روزهای ناسالم که در سال 79، 106 روز بود در سال 84 به 79 روز و در سال 88 به 40 روز کاهش پیدا کند ولی متاسفانه در سال 89 به دلیل وارونگی هوایی که در آذر ماه با آن مواجه بودیم این روزهای ناسالم افزایش یافت.

قائم مقام سازمان محیط زیست در ادامه به طرح جامع دوم اشاره کرد و گفت: طرح جامع دوم نیز با همکاری مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون کشاورزی مجلس در حال تهیه است و امیدواریم طی دو هفته آینده طرح نهایی شود.

وی افزود: براساس طرح جامع دوم کل خودروهای فرسوده باقیمانده طی 2، 3 سال آینده از ناوگان حمل و نقل خارج خواهد شد و براساس رایزنی‌های انجام شده با وزارت نفت، بنزین با استاندار یورو 5 تولید و وارد چرخه سوخت کشور خواهد شد.

شاهدی همچنین تاکید کرد: در برنامه جامع دوم سهم شهرداری، وزارت کشور و وزارت صنایع به روشنی مشخص شده است و امیدواریم با اجرای کامل و دقیق این طرح مشکل آلودگی هوای پایتخت مرتفع شود.

در این جلسه همچنین "علی اشعری‌پور" مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و حیدرزاده نماینده شهرداری تهران نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

و در ‌نهایت مقرر شد گزارش کمیسیون اصل نود بعد از دیدار با سایر مسئولین مربوطه تهیه و به صحن علنی ارائه شود.