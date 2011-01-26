اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر مطرح شده در مورد استعفایش از سمت مدیرعاملی باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: این خبر صحت ندارد و من استعفا ندادهام.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب باشگاه و تیمهای مختلف آن خاطرنشان کرد: بیان این مسائل کار حاشیهسازانی است که قصد دارند به باشگاه ما ضربه بزنند.
پس از مصاحبه صبح امروز چهارشنبه مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مورد علی کریمی با خبرگزاری مهر و بیان خبر منتفی بودن حضور این بازیکن در تیم فوتبال این باشگاه، برخی از رسانهها خبر استعفای وی را مطرح کردند.
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