وجود نگاهی خاص به نخبگان در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر چهارشنبه در همایش تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: همه بخش های دنیا امروز براساس نخبگان می چرخد و نخبگان می توانند از خیلی جهات در توسعه، رشد، پیشرفت و تعالی جامعه نقش داشته باشند.

وی یادآور شد: پیشرفت جامعه در همه زمینه ها اعم از علمی، ‌فناوری،‌ تکنیک، ‌اخلاق و غیره مدیون و مرهون نخبگان است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: نباید تنها در این زمینه فقط تبلیغات داشته باشیم بلکه باید این نخبگان را به جامعه معرفی کنیم تا الگویی برای نسل جوان و نسل های آینده به عنوان آینده سازان این مرز و بوم باشند.

وی گفت: معرفی نخبگان در جامعه می تواند، دیگران را به حرکت در آورد و شاهد رشد و تعالی جامعه با سرعت بیشتری باشیم تا به اهداف سند چشم انداز توسعه در سال 1404 برسیم.

آیت الله نورمفیدی افزود: نسل امروز و جوان ما افرادی چون ابوعلی سیناها، ملاصدراها و پروفسور جامی ها را به عنوان الگویی از گذشته داشته باشند، بد نیست، اما یک عیب بزرگی است که چون دنیا در حال پیشرفت است، آنها برای آن دوران بوده اند و باید امروز نخبگان و خادمین فرهنگ عمومی، در الگوپذیری جوانان نقش داشته باشند.

به گفته وی، نخبگان باید دارای منزلت اجتماعی باشند و به لحاظ مادی نیز تأمین باشند تا جوانان رغبت کنند که به این سمت و سو و کسب علم و دانش حرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در گلستان خاطرنشان کرد: ما می توانیم آرام آرام کشور را به این سمت سوق دهیم و باید به این سمت حرکت کنیم تا جامعه شایسته سالار شود.

وی گفت: در مجموع ما کسی را نخبه می دانیم که علاوه بر این که در این جامعه نخبه است، در آن عالم نیز نخبه باشد.