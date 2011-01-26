افزوده شدن یک فارغ التحصیل کشاورزی هر هشت ساعت به جویندگان کار

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مهدی تقی‌پور ظهر چهارشنبه در حاشیه نهمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته تاکید کرد: با توجه به آمارهای ارائه شده در حال حاضر حدود 60 درصد آب بخش کشاورزی هدر می‌رود که این میزان می‌تواند زمینه‌ساز فعالیتهای دیگری در بخش کشاورزی باشد.

وی گفت: باید توجه داشت که در حال حاضر بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و صنایع وابسته بسیار پایین است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه تولید محصول سالم کشاورزی، امنیت غذایی محصولات تولیدی و همچنین افزایش کیفی و کمی محصولات کشاورزی از مهمترین اهداف بخش کشاورزی است، اظهار داشت: در چند سال اخیر به این موضوع توجه بسیاری شده است.

وی با اشاره به اینکه وقوع شرایط خشکسالیی کم‌سابقه در کشور و کاهش نزولات آسمانی شرایط بحرانی را برای بخش کشاورزی ایجاد کرده است، افزود: در این راستا نیازمند افزایش اعتبارات آبیاری برای این بخش هستیم.

تقی‌پور با تاکید بر اینکه مشکلات بسیاری در سر راه صنایع وابسته به بخش کشاورزی وجود دارد، بیان داشت: عدم درآمد مالی، نداشتن بیمه تامین اجتماعی و عدم وجود تعرفه‌های بخش خصوصی از جمله این موارد است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور در هر 20 دقیقه یک نفر فارغ‌التحصیل کشاورزی از دانشگاه‌ها داریم، ادامه داد: در اصفهان نیز در هر هشت ساعت یک فارغ‌التحصیل داریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان دانشجویان رشته‌های کشاورزی را موظف به گذراندن دوره‌های کارورزی دانست و گفت: این دورره‌ها زیر نظر ستاد تحقیقات کشاورزی استان اصفهان انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی اقدام به برگزاری کمیسیونهای تخصصی در بخشهای مختلف کشاورزی کرده است، اظهار داشت: این سازمان در حال حاضر 9 هزار عضو در سطح استان اصفهان دارد.

تقی‌پور بیان داشت: ساماندهی و استقرار 135 شرکت خدمات فنی و مشاوره‌ای در زمینه کشاورزی در دهستانهای مختلف سطح استان از جمله اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی است.