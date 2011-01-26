برنامه های شادمانه در گلستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری عصر چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه کشوری هنرهای تجسمی سیمای انسان در قرآن در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: یکی از دغدغه های جدی اعضای شورا، ساماندهی شادمانه هاست که با اعلام فراخوان آن،‌ استان گلستان میزبان اولین همایش شادمانه ها در کشور است تا دیدگاه های برتر در خصوص برگزاری این مراسم ها را به نظاره بنشیند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان به تدوین شهرنامه علمی،‌ فرهنگی، هنری و ادبی استان اشاره کرد و افزود: این شهرنامه برای اولین بار در کشور و در 14 مجلد برای 14 شهرستان استان انجام می شود.

وی عنوان کرد: این طرح بعنوان یک مدل کشوری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح است.

وی اظهار امیدواری کرد: تا در اردیبهشت سال آینده،‌ این شهرنامه در چاپی بسیار نفیس تقدیم فرمانداران و ائمه جماعات شهرستان ها شود.

300 اثر از هنرمندان چهار کشور در نخستین جشنواره سیمای انسان در قران در گلستان به نمایش گذاشته شده است.

این جشنواره از شنبه هفته جاری آغاز شد و یک هفته ادامه دارد.