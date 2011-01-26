اجلاس دوم خلع سلاح برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،ولف جون معاون وزیر خارجه آلمان در سفر رسمی خود به کشورمان با آخوندزاده دیدار کرد.

در این دیدار ضمن مرور روابط دوجانبه بر ظرفیت های بالای همکاری بین دو کشور و لزوم بهره گیری از توانمندی های کشورمان در موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی تأکید شد.

همچنین طرف ایرانی به همتای آلمانی خود اظهار داشت: ایران خواهان خلع سلاح جهانی است و در این زمینه پیشتاز حرکتی جدید می باشد و پس از استقبال بین المللی قابل توجه از اجلاس کنفرانس تهران، در آینده نزدیک اجلاس دوم نیز بصورت جامعتر برگزار خواهد شد.

آخوندزاده یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در این مسیر جدی است و بهانه جویی های برخی قدرتهای زیاده خواه تأثیری بر برنامه های صلح آمیز ما نخواهد داشت.

وی همچنین از بکارگیری استانداردهای دوگانه در زمینه موضوعات بین المللی از جمله موضوع حقوق بشر توسط کشورهای غربی انتقاد کرد و تعامل و گفتگو را راهکاری سازنده در مقابل مسیر بن بست تقابل و راهکارهای تخریبی برشمرد.