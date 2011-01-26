احتمال سرمازدگی باغات در آذربایجان شرقی / باغداران برای بیمه اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، سعدالله اسکندری ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: افت شدید دما در تبریز و شهرستانهای 19 گانه استان در ماههای اخیر بخصوص در هفته گذشته و وجود نوسانات دمایی غیرمترقبه در سالجاری، احتمال خسارات ناشی از سرمازدگی در باغات استان را بالا برده است.

وی افزود: ضروریست از سوی باغدارن و مسئولان ذیربط اقدامات پیشگیرانه به موقع صورت عمل به خود گیرد تا خسارات به حداقل خود کاهش یابد.

اسکندری با اشاره به اینکه باغداران تا دهم بهمن ماه فرصت دارند باغات خود را در مقابل حوادث غیرمترقبه بیمه کنند، گفت: باغداران شایسته است به همین منظور به شعب منتخب بانک کشاورزی در تبریز و شهرستانهای استان و به کارگزاریهای بیمه محصولات کشاورزی در سطح شهرستان ها مراجعه کنند.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان از برنامه ریزی این مدیریت جهت حمایت مستقیم از بهره برداران از نظر ارائه مشاوره های لازم خبر داده و افزود: کارشناسان باغبانی در مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستانها آماده همکاری و راهنمایی باغداران بوده و بهره برداران باغی در زمینه بیمه می توانند با کارشناسان مشاوره لازم را انجام دهند.

اسکندری با اظهار امیدواری نسبت به بیمه شدن تمامی باغات و درختان استان افزود: امیدواریم تمهیدات اندیشیده شده بتواند درصد خسارت احتمالی را تا حد چشمگیری کاهش داده و باغداران بتوانند با فراغ بال به تولید آتی محصولات پرداخته و بر افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی متمرکز شوند.