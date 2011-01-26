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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

آهنی در دیدار همتای آلمانی:

تفسیر مواضع ایران از سوی 1+5 به عنوان پیش شرط همکاری صحیح نیست

تفسیر مواضع ایران از سوی 1+5 به عنوان پیش شرط همکاری صحیح نیست

معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به مذاکرات اخیر استانبول با گروه 1+5 اظهار داشت: تفسیر و تلقی گروه 1+5 از مواضع مستدل و منطقی طرف ایرانی به عنوان پیش شرط برای گفتگو و همکاری صحیح نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر،ولف روتهارد بورن معاون وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه با علی آهنی معاون اروپای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در چارچوب دیدارهای دوره ای معاونین وزرای خارجه دو کشور انجام شد، بورن معاون وزارت خارجه آلمان ضمن اظهار خرسندی از دیدار مجدد خود از تهران، بر تمایل و اراده کشور متبوع خود برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید، و تبادل هیاتهای گوناگون در سطوح مختلف را امری مفید و حائز اهمیت خواند.

وی همچنین بر گسترش روابط فرهنگی دو کشور بعنوان پلی برای نزدیکی دو ملت تاکید نمود.
 
دکتر آهنی نیز ضمن استقبال از رایزنی و تبادل نظر مستمر طرفین در ابعاد مختلف روابط فیمابین و مسائل مهم مورد علاقه مشترک، تحکیم مناسبات بین دو کشور را که ریشه تاریخی دارد در راستای منافع متقابل دانست.
 
وی با اشاره به مذاکرات اخیر استانبول با گروه 1+5 و تشریح دیدگاههای اصولی کشورمان اظهار داشت: تفسیر و تلقی گروه 1+5 از مواضع مستدل و منطقی طرف ایرانی به عنوان پیش شرط برای گفتگو و همکاری صحیح نیست.
کد مطلب 1240227

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