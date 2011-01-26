اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، اسکواش ‌بازان نونهال یزدی در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشیدند.

محمد خانی در مسابقات اسکواش قهرمانی کشور در رده سنی زیر 15 سال توانست در جایگاه دوم بایستد و مدال نقره را از آن خود کند.

عرفان سلطانی نیز در جدول پلیت این رقابتها مقام نخست را به دست آورد.

هافبک دفاعی تیم پاس: کیفیت تورنمنت یزد مطلوب بود

هافبک دفاعی تیم فوتبال پاس گفت: تیم ما پس از برگزاری اردوی آماده ‌سازی همدان و تهران در بازیهای تورنمنت چهار جانبه جام فجر و ولایت در یزد، محک جدی خورد تا علاوه بر آمادگی بدنی، انسجام تیمی نیز امتحان شود و نقاط ضعفی که در این مورد وجود دارد برطرف شود.

روزبه شاه ‌علی دوست تاکید کرد: برای آغاز رقابتهای نیم فصل دوم آماده‌ ایم و می‌ خواهیم با شروع طوفانی در این مرحله از رقابتها، ناکامی‌ های نیم فصل اول را جبران کنیم.

هافبک مدافع تهرانی پاس که در نخستین دیدار تورنمنت یزد عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود کرد، در مورد شرکت در این تورنمنت اظهار داشت: تورنمنت خوب و با کیفیتی بود و مسابقات در سطح بالایی برگزار شد.

اعزام تیم موتور کراس استان یزد به مسابقات قهرمانی کشور

تیم موتور کراس استان یزد برای حضور در مسابقات دستجات آزاد قهرمانی کشور راهی استان کرمان شد.

مهران شبان‌پور و حامد چراغی در کلاس 65 سی‌سی، علیرضا فتحی هرات در کلاس 85 سی‌ سی ، رضا پورمحمدی و رضا کلانتری در کلاس 125 سی ‌سی و امیر ملک‌پور و محمد لطفی در کلاس 250 سی‌ سی به مربیگری حیدر زارع زاده در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

این مسابقات هفتم و هشتم بهمن‌ماه در استان کرمان برگزار می ‌شود.

قدردانی مدیرعامل باشگاه پاس از میزبانی یزدیها

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان از میزبانی شایسته باشگاه فرهنگی ورزشی تربیت یزد به خاطر برگزاری مطلوب مسابقات چهار جانبه در این شهرستان قدردانی کرد.

کاظم اولیایی همچنین میهمان ‌نوازی اداره ‌کل تربیت بدنی، هیئت فوتبال، مدیریت هتل‌های زنجیره‌ای مهر و عوامل اجرایی این تورنمنت را قابل تقدیر دانست.

وی نام نهادن این تورنمنت تحت عنوان "فجر و ولایت" را در راستای ترویج و توسعه اعتقادات ارزشی بسیار مهم ارزیابی کرد و از تمامی دست ‌اندرکاران و بانیان برگزاری آن تشکر کرد.