دوره آموزشی قانون کار در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دوره آموزشی پنج ساعته قانون کار و تامین اجتماعی عصر چهارشنبه با حضور رؤسای امور اداری تعدادی از کارخانجات و واحدهای تولیدی استان در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه جنوب شرق کشور برگزار شد.

حسین امامی پور رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه جنوب شرق کشور در این مراسم به تبیین اهداف، فعالیتها، توانمندیها و دوره های آموزشی این مرکز پرداخت و گفت: کارکنان خدوم این مرکز آمادگی دارند تا به بهترین نحو ممکن خدمات آموزشی و پژوهشی را در اختیار واحد های کاری استان قرار دهند.

در این دوره آموزشی رامین ایرانمنش مدیر روابط کار و مسعود نخعی مدیر امور اجتماعی اداره کل مطالب آموزشی لازم را در خصوص قوانین کار و تأمین اجتماعی و نیز امور رفاهی و اجتماعی کارگران ارائه کردند.

در این دوره آموزشی شرکت کنندگان دیدگاهها، نظرات خود را به مسؤلان اداره کل کار و امور اجتماعی استان کرمان منتقل کردند.