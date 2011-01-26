هیچ تیمی جلو دار مس کرمان نیست

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: برای بازی با ذوب آهن به دنبال این هستیم که بازیکنان و تیم را در شرایط آرمانی نگه داریم که به همین منظور با مکاتباتی که انجام دادیم به دنبال بخشش جرایمی که در جریان بازی با ذوب آهن اتفاق افتاده هستیم.

وی تصریح کرد: باید همه عوامل خارجی و داخلی دست به دست هم دهند تا تیم با روحیه بالایی به اصفهان برود و اگر این گام با امتیاز نیز همراه باشد هیچ تیمی دیگر جلو دار مس کرمان نخواهد بود.

نژاد زمانی ادامه داد: برای تیم و مجموعه باشگاه مس مهم این است که بازی بسیار خوبی از خود به نمایش بگذاریم چرا که خیلی اوقات این تیم بازنده است که مورد تشویق قرار می گیرد، قصد داریم تا قبل از بازی با ذوب آهن اندک بدهی که به بازیکنان بدهکاریم را پرداخت کنیم که مسائل حتی جزیی نتواند بر تیم و نتیجه بازی حساس مقابل ذوب آهن تاثیر منفی بگذارد.

وی خاطر نشان کرد: باید از فدراسیون فوتبال تشکر کرد که ارتباط تنگاتنگی با هیئتهای فوتبال در استانها دارند و از طرف دیگر موافق حق و راستی هستند.

وی افزود: توقعی که از اصحاب خبر و رسانه داریم اینکه قبل از بازی با ذوب آهن به هر طریقی که می دانند روحیه تیم را بالا ببرند و برای اینکه تیم مس در نهایت نتیجه بگیرد و مزد زحمات کارگران زحمتکش مس در سراسر استان داده شود باید با همه توان در نیم فصل دوم تیم و مجموعه کسانی که برای تیم زحمت می کشند را تشویق کنیم .

مدیرعامل باشگاه مس کرمان یادآورشد: باشگاه مس کرمان با تک تک مربیان خود ارتباط مداوم و مثمر ثمری دارد و کار کلیه تیم ها در رده های مختلف مرتبا بررسی می شود تا درصورت بروز مسئله یا مشکلی سریع به موضوع رسیدگی شده و تیم ها در وضعیت آرامی به کار خود ادامه دهند و جز تیم های سرآمد کشور باشند.

وی تصریح کرد: عمده فعالیت باشگاه در کنار حفظ تیم هایی چون هندبال، داوچرخه سواری، تکواندو و تنیس بانوان توجه به فوتبال است به گونه ای که در کرمان 400جوان و نوجوان 9تا20ساله و در رفسنجان 300نفر در این رشته زیر نظر باشگاه درحال فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط AFC و اینکه باشگاهها نباید با رفتن یک مدیر از اساس دچار مشکل شوند اساسنامه باشگاه مس کرمان مورد تجدید نظر قرار گرفته است و برای رئیس هئیت مدیره باشگاه فرستاده شود تا پس از اعمال نظر نهایی تصویب شود.

وی با اشاره به ممیزی هر چند وقت یک بار باشگاهها گفت: باشگاه مس کرمان هنوز حتی یک وجب زمین چمن متعلق به خودش ندارد در این زمینه و به منظور ایجاد یک مجموعه بزرگ زمین چمن با شهرداری هماهنگ کردیم اما متاسفانه هنوز زمینی با وسعت 10هزار متر برای باشگاه مس در شهر کرمان که شرایط آب و برق و دیگر شرایط را داشته باشد یافت نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در باشگاه مس کرمان به دنبال دو چیز هستیم بومی گرایی و جوان گرایی و در کنار آن به نظر شخصی من هر تیمی 60 درصد بازیکن بومی را منطقی است داشته باشد و بقیه بازیکنانش را باید از تیم های خوب جذب کند.

وی افزود: در تیم مس کرمان هم اکنون 9 بازیکن جوان کرمانی در حال فعالیت هستند و سه بازیکن جوان کرمانی نیز در دو تیم رفسنجان و سرچشمه هستند و باشگاه مس قصد دارد بازیکنان مستعد کلیه نقاط استان را شناسایی کند و در آکادمی فوتبال خود آموزش دهد.

نژاد زمانی خاطر نشان کرد: به دنبال ایجاد دو مرکز در کهنوج و جیرفت هستیم تا از وجود بازیکنان مستعد و جوان فوتبال در جنوب استان نیز استفاده کنیم همچنین در کلیه استانهای جنوب شرق کشور بازیکنان مستعد را شناسایی کرده و در این آکادمی فوتبال آموزش می دهیم و قصد داریم طی چند سال آینده با یک کار علمی و حساب شده به صادرات بازیکن روی بیاوریم و نیز بازیکنان کرمانی را به کل استانها و تیمها معرفی کنیم.

وی افزود: خوشبختانه حضور مربی چون فلمینگ که مربی تیم های پایه باشگاه مس کرمان است کار مثبتی بوده که امیدواریم طی یکی دو سال آینده ثمرات کار وی در کنار تیم های پایه را ببینیم.

نژاد زمانی از تیم مس به عنوان تیمی مقتدر یاد کرد و گفت: رنج سنی بازیکنان تیم 25سال است و می تواند حتی تا 23یا 22پایین بیاید تا جای پای محکمی در فوتبال ایران برای خودمان داشته باشیم و در حال حاضر با مربیگری بسیار خوب صمد مرفاوی بخشی از این امر محق شده و تیمی را در لیگ امسال داریم که بسیار خوب بسته شده و به آن توجه شده و باید گفت این از شانس خوب باشگاه مس بوده که مرفاوی مربی تیم فوتبال مس شده است.

وی در مورد وضعیت استادیوم های این باشگاه گفت: باشگاه مس پیگیر است که استادیوم شهر کرمان را به مجموعه خود اضافه کند و در این رابطه مکاتباتی با سازمان تربیت بدنی نیز انجام شده است.

وی یادآور شد: در بخش رسانه ای نیز باید با استانداردها هماهنگ شویم که به زودی در این راستا سایت باشگاه مس را با زبانهای انگلیسی و عربی نیز بروز می کنیم و با رسانه های دیداری و شنیداری ارتباط تنگاتنگی برقرار می کنیم.

وی گفت: داشته های تجهیزاتی باشگاه مس فعلا یکی از ضعفهای کاری ماست و در صورتی می توانیم به شرایط باشگاهی ایده آل نزدیک شویم که ساختمان مناسبی برای باشگاه مس داشته باشیم و کمپ اختصاصی برای تمرینات تیم های پایه ای مان ایجاد کرده باشیم که در این زمینه تلاشهایی صورت گرفته و ادامه دارد.

