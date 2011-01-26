110 هزار خانواده ایلامی در طرح نسیم رحمت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمودرضا ذکاوت ظهر چهارشنبه در دیدار 40 نفر از اصحاب رسانه استان ایلام، مدیر خانه مطبوعات و جمعی از مدیران مسئول نشریات محلی و خبرنگاران ایلام با مدیرحوزه علمیه بیان داشت: طرح نسیم رحمت در اوایل مهرماه با پیام آیت الله صافی گلپایگانی آغاز شد که بسته‌های فرهنگی این طرح شامل چهار کتاب حجاب و عفاف، ازدواج، همدلی و خدمت رسانی و احکام و یک نرم افزار جامع مهدویت فرقه‌های نوظهور است.



وی اظهار داشت: این طرح شامل جشنواره، نمایشگاه و کارگاه‌های آموزشی است که بیش از 160 کارگاه آموزشی در استان و شهرستان‌های اطراف ایلام برگزار شده است.



مدیرکل روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اضافه کرد: با توجه به جمعیت 600 هزار نفری استان ایلام به 110 هزار نفر از خانوارهای ایلامی بسته‌های فرهنگی نسیم رحمت ارسال شده است که تا کنون یک صد هزار نفر پاسخنامه مسابقه طرح نسیم رحمت را به دفترخانه طرح ارسال کرده‌اند و آخرین مهلت ارسال پاسخ سئوالات این طرح تا پایان بهمن ماه سال جاری می‌باشد و در حال حاضر این طرح با استقبال بی‌نظیر مردم ایلام همراه بوده است.



وی با اشاره به اینکه تمام رسانه‌های ایلام طرح نسیم رحمت را پوشش خبری داده‌اند بیان داشت: ‌ در حال حاضر 25 تا 30 نشریه در استان در حال چاپ است و 6 خبرگزاری نیز در استان ایلام فعالیت دارند.



ذکاوت در خصوص هدف از اجرایی طرح نسیم رحمت در استان ایلام اظهار داشت: این طرح هدف‌های مختلفی را دنبال می‌کند که اشاعه هر بیشتر فرهنگ قرآن، ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین خانواره‌های ایلامی، کاهش آسیب‌های اجتماعی با توسل به قرآن از جمله اهداف طرح نسیم رحمت در ایلام می‌باشد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: ‌طرح نسیم رحمت تا پایان خرداد ماه سال 90 ادامه خواهد داشت.