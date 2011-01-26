ستاد تسهیل مشکلات صنایع کرمان تشکیل می شود

محمد عابدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحد های تولیدی صنعتی و شهرک های صنعتی با حضور مقامات وزارت صنایع و معادن و نمایندگان مجلس و استاندار کرمان تشکیل جلسه می دهد.

وی تصریح کرد: این ستاد با اختیارات رئیس جمهور و جهت تسریع در رفع مشکلات مختلف صنعت و معدن استان تشکیل خواهد شد.

عابدی نژاد افزود: کلیه واحد های تولیدی استان که در حوزه فعالیت های صنعتی و معدنی خود با مشکلی مواجه هستند بایستی از طریق وب سایت www.tashil.ir مشکلات خود را ثبت نموده و پرینت برگه تاییدی را به سازمان صنایع و معادن تحویل داده تا در این ستاد مطرح شود.