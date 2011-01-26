تایلند میزبان فرصتهای سرمایه گذاری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر بهروز علیشیری گفت: تایلند یکی از کشورهای سرمایه فرست در آسیا است که براساس آمارهای آنکتاد به طور متوسط سالیانه بیش از سه میلیارد دلار سرمایه فرستی دارد، اما ما تاکنون نتوانسته‌ایم رابطه قوی فی‌مابین تجار و سرمایه گذاران دو کشور، فراهم کنیم.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خاطر نشان کرد: صاحبان طرح‌های سرمایه گذاری باید بدنبال اکتشاف مناطق جدید برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشند و ما باید بتوانیم ورودی سرمایه های خارجی و دسترسی به بازارهای بین‌المللی را متنوع کنیم.

وی در خصوص میزان موفقیت این همایش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی گفت: میزان موفقیت ما به میزان قدرت ما در مذاکرات بستگی دارد و میزان قدرت ما در مذاکرات به نحوه آماده سازی طرح‌ها و ارائه فرصتهای سرمایه گذاری وابسته است.

علیشیری با بیان اینکه تقریبا در همه سطوح باید بتدریج نحوه حضور و قاعده بازی در سطح بین المللی را یاد بگیریم، تصریح کرد: قرار است در این همایش وزیر صنایع تایلند، دبیرکل هیئت سرمایه گذاری تایلند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند حضور یابند و دیدگاه‌های خود را برای گسترش همکاری های اقتصادی و ارتقاء سرمایه گذاری فی مابین، سخنرانی نمایند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه صاحبان طرحهای سرمایه‌گذاری کشورمان این فرصت را دارند تا پروژه های خود را در مذاکرات دو جانبه با طرف های تایلندی مطرح کنند، یادآور شد: قریب 20 میلیارد دلار طرحهای آماده شده سرمایه گذاری کشورمان به سرمایه گذاران تایلندی معرفی خواهد شد و براساس برآوردهای اولیه بیش از یکصد شرکت برتر تایلندی در این همایش ثبت نام کرده و حضور خواهند داشت.

علیشیری در پایان خاطرنشان کرد: برنامه بازاریابی فرصتهای سرمایه گذاران کشورمان یک برنامه مستمر و دائمی است و باید تلاش کنیم در رقابت موجود در سطح بین‌المللی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از گذشته موفق باشیم.