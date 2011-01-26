کیفیت نان در قم باید به حد مطلوبی برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد هدفمند کردن یارانهها طی سخنانی اظهار داشت: تنظیم و کنترل بازار و بازرسی و نظارت بر قیمتها و اعمال نرخهای مصوب کالاها و خدمات به ویژه کرایههای جدید حمل و نقل درون شهری و برون شهری باید استمرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه کمرنگ شدن نظارتها و امکان و احتمال سوء استفاده را فراهم میکند، افزود: باید دستگاههای نظارتی به جد در صحنه حضور داشته و با متخلفین در زمینه عدم رعایت نرخهای مصوب برخورد نمایند.
استاندار قم با تاکید بر لزوم اعمال بازرسی و نظارتهای ویژه در جهت افزایش کیفیت نان نانواییهای استان تصریح کرد: اگرچه کیفیت نان در استان پس از اجرای طرح هدفمندی ارتقاء چشمگیری داشته است اما برای رسیدن به وضع مطلوب باید تلاش زیادی صورت گیرد.
حجت الاسلام موسیپور، نقش مهارت در کیفیت نان را مورد اشاره قرار داد و افزود: دستگاههای متولی باید آموزشهای مهارتی لازم را برای نانوایان فاقد مهارت و تجربه ارائه کنند.
استاندار قم با اشاره به نظام رتبه بندی نانواییها با استفاده از نقطه نظرات مردم بر ضرورت بررسی و کارشناسیهای لازم در خصوص اجرای طرح در سطح استان تاکید کرد.
در این جلسه معاونین استاندار و مدیران عضو ستاد گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در استان ارائه دادند.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به افزایش کیفیت نان در قم پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها، بر تلاش بیشتر در جهت رسیدن به کیفیت مطلوب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد هدفمند کردن یارانهها طی سخنانی اظهار داشت: تنظیم و کنترل بازار و بازرسی و نظارت بر قیمتها و اعمال نرخهای مصوب کالاها و خدمات به ویژه کرایههای جدید حمل و نقل درون شهری و برون شهری باید استمرار داشته باشد.
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