روزانه 24 طلاق در مشهد خط جدایی را به بحران رساند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مقدم زاده که عصر چهارشنبه در جلسه کمیسیون اجتماعی و مشارکت های مردمی استاندار خراسان رضوی سخن می گفت، با اشاره به ثبت روزانه 24 مورد طلاق در مشهد گفت: به نظر می رسد معضل جدایی ها از حالت مشکل خارج شده است، بنابراین باید تلاش کنیم تا الگوهای تازه ای درباره زندگی پایدار و مبتنی بر محبت و تفاهم ارائه دهیم.

وی پرسش از زوج هایی که طلاق را بر ادامه زندگی ترجیح داده اند را یکی از راه های رسیدن به مولفه های مناسب برای بررسی باید ها و نباید ها در امر ازدواج دانست.

مقدم زاده عنوان داشت: باید دلایل و عوامل طلاق در جامعه مورد بررسی جدی قرار گیرد.

یک استاد دانشگاه فردوسی هم با اشاره به حضور 700 هزار جوان و نوجوان در سن تحصیل که به جای حضور در کلاس درس، در محیطی به دور از فضاهای آموزشی و در معرض آسیب قرار دارند، گفت: در 10 سال گذشته طلاق به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی، روند صعودی داشته و به رغم کوششهایی که صورت گرفته است، این شرایط حرکت پر شتاب خود را ادامه می دهد.

غلامرضا حسنی یادآور شد: نتایج یک تحقیق نشان می دهد که سوء استفاده افرادی که در اطراف دادگاهها پرسه می زنند، به افزایش نرخ طلاق درجامعه کمک می کند.

وی افزود: این افراد به سفارش یکی از زوجین یا افراد دیگری که از جدایی دو جوان منفعت می برند، مردان و زنانی را که دچار عدم تفاهم هستند را به جای سوق به سوی داور به طرف طلاق هدایت می کنند.

وی خاطرنشان کرد : قبل ازآن که بحرانی از راه برسد، باید چاره اندیشی کرد، طلاق و زنان آسیب دیده که امروز یک بحران اجتماعی تلقی می شود، به دلیل کم توجهی های اجتماعی و اقدام های کم اثر در برابر این معضل به این نقطه رسیده است.

این استاد جامعه شناس گفت: در بحث طلاق همه مشکلات نباید متوجه خانواده باشد، اشتغالات خارج از خانه فرصت فراغت و گفتگو را از پدر و مادر سلب و مسئولیت تربیت فرزندان و آگاه سازی آن ها را دچار اختلال کرده است.

وی اقدام در جهت کاهش مراکز تفریحی ناسالم را امری اجتناب ناپذیر دانست اما در عین حال اضافه کرد: باید کاری کنیم تا با گسترش مراکز فرهنگی تفریحی مناسب زمینه مراجعه جوانان به محل های مناسب را فراهم کنیم.

کارشناس آسیب های اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی هم درخصوص تدوین سند طلاق استان گفت: تدوین این سند به منظور آگاه سازی دستگاه های مرتبط با موضوع انجام می شود.

شهره شاهرودی افزود: اگر شناخت دقیق از وضعیت فعلی نداشته باشیم نمی توانیم برای حل مشکل راهکار پیدا کنیم.

در این جلسه افزایش کارتن خواب ها در مشهد، توجه به ورزش همگانی به عنوان ابزار دوری از تخلفات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.