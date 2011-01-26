جامعه مدرسین ارتحال العمری را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم‏، در پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: رحلت عالم برجسته و رهبر شیعیان عربستان سعودی، فقیه متخلق حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدعلی العمری همزمان با اربعین حسینی موجب تألم خاطر و اندوه فراوان گردید.



در این پیام تصریح شده است: این عالم ربانی در طول سالیان متمادی برای گسترش مکتب اهل بیت(ع) تلاش فراوان نمود و در این مسیر متحمل رنج‌های فراوان و اذیت و آزارهای زیادی گردید. او یکی از استوانه‌های امت اسلامی و پناهگاه مؤمنان در شدائد و سختی‌ها بود که امیدواریم خداوند ایشان را مشمول عنایت خاص خویش قرار دهد و با اولیای کرام و ائمه معصومین علیهم السلام محشور بدارد. انشاء الله.



در این پیام آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رحلت این عالم برجسته را به محضر امام زمان (عج)، جهان تشیع، شیعیان عربستان، آقازادگان و بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفته و امید است خداوند متعال به کرم و بزرگواری خویش این ضایعه اسفناک را جبران نموده و جایگاه رفیع آن مرحوم را متعالی بگرداند.



لازم به ذکر است پیش از این نیز حضرات آیات لطف الله صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی و برخی علمای مطرح قم، با صدور پیام‌های جداگانه‌ای ارتحال آیت‌الله العمروی را تسلیت گفتند.



شیخ محمدعلی العمری از شیعیان به نام عربستان صبح یکشنبه به دیار حق شتافت، در حالی که هزاران نکته از زندگی این مجاهد ناگفته مانده است.