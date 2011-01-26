کوره‌ های آجرپزی یزد باید نوسازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، قاسم نوده فراهانی عصر چهارشنبه در جمع تشکلهای سازمان بازرگانی استان یزد با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: متصدیان رسته صنفی کوره پزخانه ها باید به دنبال نوسازی بروند تا بتوانند با تولیدکنندگان آجر در صنایع رقابت کنند زیرا در غیر این صورت به دلیل مصرف سوخت بالا وعدم صرفه اقتصادی از گردونه تولید خارج خواهند شد.

نوده فراهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استعلام‌ های مورد نیاز اصناف خاطرنشان کرد: همه استان‌ ها در زمینه جواب استعلامات با شهرداری مشکل دارند و ما در صدد رفع مشکل به نحو مقتضی هستیم.

وی در مورد وجود تداخل صنفی در سطح بازار نیز عنوان کرد: تا زمانی که واحد فاقد پروانه در سطح کشور وجود دارد، نخواهیم توانست به دنبال رفع تداخل صنفی برویم.

نوده فراهانی در زمینه کمک‌ رسانی به بسیج اصناف نیز خاطرنشان کرد: بین بسیج اصناف و اصناف جدایی نیست و بسیج اصناف در واقع در بطن خود اصناف است.

وی یادآور شد: هم در مرکز و هم در شهرستانها موضوع کمک بودجه‌ ای به بسیج اصناف در حال پیگیری است و این موضوع در کمیسیون‌های نظارت مصوب شده است.

فراهانی در این جلسه همچنین قول مساعد برای کمک مالی به بازرسی‌های اصناف داد تا معوقات پرداخت شود.