اداره کل اوقاف هرمزگان از بودجه فرهنگی بی نصیب است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام محمد عبادی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی که در اداره کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان برگزار شد بیان داشت: برنامه های کارشناسی شده خوب و زیادی برای ارسال به دفتر ریاست جمهوری تدوین شد ولی این برنامه ها مورد تایید قرار نگرفت و برای اصلاح باز پس فرستاده شد.

وی ادامه داد: برنامه ها پس از تدوین و بازنگری مجدد دوباره ارسال شدند ولی تاکنون هیچ بودجه ای در قالب بودجه فرهنگی که ریاست جمهوری برای این اداره مشخص کرده بود پرداخت نشده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان در خصوص روند ساخت ساختمانهای داخلی امامزاده سید مظفر بندرعباس که چندی است عملیات ساخت و ساز آن متوقف شده است، بیان داشت: این مجموعه در زمینی به مساحت 5 هزار مترمربع در حال ساخت است و شامل موزه بقاء متبرکه، بخش کانونهای فرهنگی، سالن اجتماعات و سایر بخشها است.

حجت الاسلام عبادی تاکید کرد: تا امروز بیش از 900 میلیون تومان برای ساخت این سازه هزینه شده است و امکان توسعه این پروژه بیش از این وجود ندارد.

وی ادامه داد: در سفر ریاست جمهوری به استان مصوب شد که دولت هزینه مورد نیاز برای اتمام این بنا را پرداخت کند ولی تا بحال چنین چیزی محقق نشده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان افزود: پیشرفت کنونی این بنا هم تنها از مبالغ درآمدی این اداره بوده است.

حجت الاسلام عبادی اعلام کرد: موقوفات شهر بندرعباس 230 مورد است و دارای 5 هزار و700 رقبه است در کل استان هرمزگان نیز570 موقوفه و هشت هزار رقبه وجود دارد.

وی اضافه کرد: درآمدهایی که این اداره طی 9 ماهه اول سال89 داشته 700 میلیون تومان بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال این رقم به یک میلیارد تومان برسد.