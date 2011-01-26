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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۵۰

حدادی:

85 درصد اعتبارات عمرانی ساوجبلاغ جذب شده است

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ گفت:85 درصد اعتبارات عمرانی این شهرستان جذب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر  در کرج، علی حدادی عصر چهارشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی ساوجبلاغ افزود:امسال 184 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد تومان برای این شهرستان به تصویب رسید.

وی گفت: تا کنون 38 میلیارد تومان از این رقم جذب و هزینه شده است و ادارات جهاد کشاورزی، آبفای روستایی، راه و ترابری و بنیاد مسکن هر کدام با 22 ،17 ،16 و 13 طرح ،بیشترین طرح های عمرانی این شهرستان را به خود اختصاص داده اند.

فرماندار ساوجبلاغ بیان کرد: دستگاههای که در جذب اعتبارات ضعیف عمل کنند ،بازخواست می شوند.

این مسئول افزود: اعتبار تخصیص یافته هیچ دستگاهی نباید برگشت بخورد و در غیر اینصورت، آن اعتبار به دستگاه دیگری اختصاص خواهد یافت.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: خدمت رسانی شایسته به مردم و آبادانی و سازندگی کشور،تنها با خدمت صادقانه و مضاعف مدیران و دست اندرکاران میسر است.
 
 
کد مطلب 1240300

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