85 درصد اعتبارات عمرانی ساوجبلاغ جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی حدادی عصر چهارشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی ساوجبلاغ افزود:امسال 184 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد تومان برای این شهرستان به تصویب رسید.



وی گفت: تا کنون 38 میلیارد تومان از این رقم جذب و هزینه شده است و ادارات جهاد کشاورزی، آبفای روستایی، راه و ترابری و بنیاد مسکن هر کدام با 22 ،17 ،16 و 13 طرح ،بیشترین طرح های عمرانی این شهرستان را به خود اختصاص داده اند.



فرماندار ساوجبلاغ بیان کرد: دستگاههای که در جذب اعتبارات ضعیف عمل کنند ،بازخواست می شوند.



این مسئول افزود: اعتبار تخصیص یافته هیچ دستگاهی نباید برگشت بخورد و در غیر اینصورت، آن اعتبار به دستگاه دیگری اختصاص خواهد یافت.



فرماندار ساوجبلاغ گفت: خدمت رسانی شایسته به مردم و آبادانی و سازندگی کشور،تنها با خدمت صادقانه و مضاعف مدیران و دست اندرکاران میسر است.



