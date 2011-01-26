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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۲۹

عضو حماس:

تشکیلات خودگردان به آرمانهای فلسطین چوب حراج زده است

تشکیلات خودگردان به آرمانهای فلسطین چوب حراج زده است

یک عضو جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با محکوم کردن امتیازدهی ابومازن و تیم وی به صهیونیستهای غاصب بر اساس اسناد افشا شده در شبکه الجزیره تاکید کرد : تشکیلات خودگردان به آرمانهای مردم فلسطین چوب حراج زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "خلیل الحیه" گفت  : از مردم فلسطین و آزادیخواهان جهان می خواهیم به دفاع از قدس و مسجد الاقصی و آرمانهای مردم فلسطین که مطابق اسناد الجزیره در معرض تهدید واقع شده است، بپردازند.

وی افزود: ادعای تشکیلات خودگردان درباره اینکه از جانب مردم فلسطین به مذاکره با رژیم صهیونیستی می پردازد ادعایی بی اساس و یاوه گویی است.

الحیه تصریح کرد: ما همواره بر مخالفت با مذاکره بر سر آرمانهای فلسطین تاکید کرده ایم و اجازه مذاکرات به ابومازن با رژیم صهیونیستی را نداده ایم.

عضو حماس اظهار داشت : اسناد الجزیره فاش کرد که تشکیلات خوگردان چوب حراج به آرمانهای فلسطین زده است و این آرمانها را به مزایده گذاشته است و  با سیاستهای تشکیلات خودگردان باید مقابله شود.

وی از همه گروهها و شخصیتهای ملی و فعالان مردمی در داخل و خارج سرزمین اشغال شده فلسطین خواست که به حمایت از آرمانهای مردم فلسطین برخیزند، زیرا تاریخ گواه مواضع آنها خواهد بود.

کد مطلب 1240302

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