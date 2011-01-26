به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت شامگاه چهارشنبه در دیدار اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی استان مازندران، شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای مازندران با شهردار و اعضای شورای اسلامی شیراز در محل سالن جلسات شورای شهر شیراز افزود: شیراز سومین حرم اهل بیت و شهر مشاهیر و بزرگان است.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت شوراهای شهرهای کشور باید با مشارکت شهرداران در استانها تقویت شود.

سرپرست شهرداری شیراز با اشاره به اینکه جایگاه اصلی شوراهای اسلامی شهر در کشور باید تقویت شود، تصریح کرد: شوراهای شهر با سرعت کوتاه در سه دوره اخیر رشد تحولی خوبی داشتند.

پاک فطرت با بیان اینکه احترام شوراها به یکدیگر باید تقویت شود، یادآور شد: جلسات هم اندیشی شوراهای شهر و شهرداران کشور با یکدیگر سبب توسعه عمران شهرهای کشور می شود.

وی با اعلام اینکه شهر شیراز دارای یک میلیون و 400 هزار نفر جمعیت دارد، اظهار داشت: این شهر دارای 9 منطقه شهری است و دارای آب و هوای نسبتا گرم است.

وی با بیان اینکه اقتصاد شیراز تک قطبی نیست، اظهار داشت: به واسطه استان فارس مرکز صادرات و واردات جنوب کشور است اقتصاد استانهای همجوار خود را تحت الشعاع قرار می دهد.

پاک فطرت افزود: شیراز علیرغم توریستی و مذهبی بودن به عنوان شهر صنعت زیرالکترونیکی کشور مشهور شده است.

وی با اشاره به اینکه مردم شهر شیراز پنج هزار و 300 شهید تقدیم اسلام کردند از برگزاری کنگره بزرگداشت سرداران و 14 هزار و 600 شهید استان فارس در اردیبهشت سال 90 خبر داد.