اسلام با افراطی گری و تروریسم مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه تفکر اسلامی با افراطیگری و تروریسم مخالف است، خاطرنشان کرد: افراط گرایی سیمای اسلام را میان ملتها تخریب میکند، و این خواسته دشمنان اسلام میباشد. دشمنان اسلام تلاش میکنند مجاهدان واقعی نظیر حزبالله و حماس را متهم به تروریسم کنند اما امت اسلامی قدر آنان را میشناسد.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تواناییهای وسیع کشورهای اسلامی در زمینه علوم و فناوریهای نوین گفت: تبادل دانش و فناوریهای پیشرفت میان کشورهای اسلامی بستر بزرگی برای تعامل و همکاری دوستانه و توسعه و پیشرفت جهان اسلام ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری و تبادل فناوریهای پیشرفته با جهان اسلام است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز رضایت از سطح همکاریها و رایزنیهای سیاسی - پارلمانی میان دو کشور افزود: باید حجم همکاریهای اقتصادی - تجاری فیمابین دو کشور را همپای تعاملات سیاسی بالا برد.
وی تصریح کرد: دو کشور از امکانات وسیعی برای همکاری و تعامل در بخشهای مختلف اقتصادی، صنعتی و علمی برخوردارند.
"وان جنیدی بن توانکو جعفر" نایب رئیس مجلس مالزی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان گفتوگوها و مذاکرات خود را با مقامات ایرانی بسیار مفید و سازنده و در فضایی دوستانه خواند.
وی با بیان اینکه در این سفر تحت تاثیر پیشرفتهای علمی و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، افزود: پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک ایران افتخاری برای مسلمانان است و به همه جهان اسلام تعلق دارد.
وی با اشاره به بازدید خود از تاسیسات راکتور اتمی تحقیقاتی در تهران، تواناییهای کشورمان را برای تولید داروهای پزشکی - هستهای بسیار قابل توجه خواند و افزود: باید همه کشورهای اسلامی از این تواناییها بهرهمند شوند.
نایب رئیس مجلس مالزی همچنین بر آمادگی کشورش برای توسعه همه جانبه مناسبات دوستانه با ایران تاکید کرد.
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