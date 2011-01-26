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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۵۹

لاریجانی:

اسلام با افراطی گری و تروریسم مخالف است

اسلام با افراطی گری و تروریسم مخالف است

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نایب رئیس مجلس مالزی، راهبرد سیاسی، فرهنگی جمهور اسلامی ایران را وحدت جهان اسلام خواند و گفت: تفکر شیعی همیشه به دنبال وحدت مسلمانان بوده است و در مقابل جریان‌هایی که درصدد ایجاد اختلاف و تفرقه میان کشورهای اسلامی است، ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه تفکر اسلامی با افراطی‌گری و تروریسم مخالف است، خاطرنشان کرد: افراط‌ گرایی سیمای اسلام را میان ملت‌ها تخریب می‌کند، و این خواسته دشمنان اسلام می‌باشد. دشمنان اسلام تلاش می‌کنند مجاهدان واقعی نظیر حزب‌الله و حماس را متهم به تروریسم کنند اما امت اسلامی قدر آنان را می‌شناسد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانایی‌های وسیع کشورهای اسلامی در زمینه علوم و فناوری‌های نوین گفت: تبادل دانش و فناوری‌های پیشرفت میان کشورهای اسلامی بستر بزرگی برای تعامل و همکاری دوستانه و توسعه و پیشرفت جهان اسلام ایجاد می‌کند.
 
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری و تبادل فناوری‌های پیشرفته با جهان اسلام است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز رضایت از سطح همکاری‌ها و رایزنی‌های سیاسی - پارلمانی میان دو کشور افزود: باید حجم همکاری‌های اقتصادی - تجاری فیمابین دو کشور را همپای تعاملات سیاسی بالا برد.
 
وی تصریح کرد: دو کشور از امکانات وسیعی برای همکاری و تعامل در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و علمی برخوردارند.
 
"وان جنیدی بن توانکو جعفر" نایب رئیس مجلس مالزی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان گفت‌وگوها و مذاکرات خود را با مقامات ایرانی بسیار مفید و سازنده و در فضایی دوستانه خواند.
 
وی با بیان این‌که در این سفر تحت تاثیر پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، افزود: پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک ایران افتخاری برای مسلمانان است و به همه جهان اسلام تعلق دارد.
 
وی با اشاره به بازدید خود از تاسیسات راکتور اتمی تحقیقاتی در تهران، توانایی‌های کشورمان را برای تولید داروهای پزشکی - هسته‌ای بسیار قابل توجه خواند و افزود: باید همه کشورهای اسلامی از این توانایی‌ها بهره‌مند شوند.
 
نایب رئیس مجلس مالزی همچنین بر آمادگی کشورش برای توسعه همه جانبه مناسبات دوستانه با ایران تاکید کرد. 
کد مطلب 1240308

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