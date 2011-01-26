1.5 میلیون قطعه جوجه در گلستان معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پسرکلی شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه سلامت و تغذیه در استانداری افزود: تاکنون 60 کانون بیماری نیوکاسل و بیماری تنفسی طیور در استان شناسایی شد که 20 کانون در گنبد بوده است.

وی تصریح کرد: دو تا سه درصد از جوجه ریزی استان در سال جاری معدوم شدند که نسبت به سال گذشته پنج تا شش درصد رشد داشته است.



وی خاطرنشان کرد: از سال 86 بیماری برونشیت برای اولین بار وارد استان شد، که در راستای آن آموزش مرغداران و کلاسهای آموزشی برگزار شد.



پسرکلی اظهار داشت: به علت بالا رفتن تراکم واحدهای مرغداری در استان، پخش ضایعات مرعداریها در اطراف رودخانه ها و جاده ها، عدم فاصله گذاری مناسب بین جوجه ریزی ها، زنده فروشی و دفع غیر بهداشتی کود مرغداریها باعث انتشار این بیماری شده است.

کارشناس دامپزشکی گلستان گفت: حمل و نقل غیر بهداشتی مرغ بین شهرها، عدم رعایت قرنطینه توسط مرغداریها و عدم رعایت واکسیناسیون مناسب باعث شیوع نیوکاسل فوق حاد شده است.

وی تصریح کرد: باید با قرطینه کامل مرغداریها از ورود آنفلونزای فوق حاد جلوگیری شود که راه حلهایی مانند جوجه ریزی با مجوز مرغداریها، قرنطینه مرغداری به محض مشاهده اولین نشانه های بیماری های فوق حاد، ایجاد قرنطینه بین استانی در تنگراه، جاده شاهرود و نوکنده جهت جلوگیری از ورود بیماری دارد.