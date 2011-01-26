به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا نهاوندی‌پور عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: میانگین تولید زیتون در باغ‌های مثمر شهرستان طارم دو برابر میانگین کشوری است، به‌طوری که امسال، یکی از باغ‌‌های این شهرستان با برداشت 27.5 تن زیتون در هر هکتار رکورد برداشت زیتون در جهان را شکست.

وی از تولید سالانه بیش از یک میلیون تن محصولات کشاورزی مازاد بر نیاز استان خبر داد و افزود: استان زنجان در زمینه تولید زیتون مقام نخست کشور را به خود اختصاص داده است.



نهاوندی پور با بیان این‌که میزان روغن استحصالی از محصول زیتون تولیدی در این شهرستان به‌طور متوسط ۶ درصد بیش از دیگر نقاط کشور است، ادامه داد: یک‌سوم محصول زیتون استان به‌صورت کنسروی مصرف و بقیه برای روغن‌کشی استفاده می‌شود.