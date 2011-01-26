ارسال بیش از 850 اثر به دبیرخانه جشنواره نماز و نیایش

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیطرفان ابراز کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا 20 دیماه بود که با استقبال بی‌شماری که از سوی هنرمندان صورت گرفته بود تا 30 دی ماه تمدید شده بود.



وی افزود: با وجود اتمام مهلت زمان ارسال آثار، با ارسال آثار از استان‌های دیگر مواجه شدیم و به ناچار تا دوم بهمن ماه زمان ارسال آثار را برای سومین بار تمدید کردیم.



دبیر اجرایی چهارمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین تصریح کرد: تاکنون بیش از 850 اثر در بخش‌های فیلمنامه، عکس و فیلم کوتاه به دبیرخانه جشنواره رسیده است.



بیطرفان در پایان افزود: بیشترین آثار رسیده در بخش فیلم از استان تهران، در بخش عکس و فیلمنامه هم از استان قم بوده است.



بر اساس این گزارش تاکنون بیش از 400 اثر در بخش فیلم کوتاه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که آقایان سعید مترصد، محمدرضا شفا و سعید الهی هیئت انتخاب در بخش فیلم کوتاه را تشکیل می‌دهند.



چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین دوم تا پنجم اسفندماه سال جاری در قم و 30 مرکز استان کشور برگزار می‌شود.

