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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۲۹

در دیدار مقام آلمانی مطرح شد؛

انتقاد صالحی از رویکردهای فراقطعنامه ای اروپا علیه ایران

انتقاد صالحی از رویکردهای فراقطعنامه ای اروپا علیه ایران

سرپرست وزارت خارجه در دیدار معاون وزیر خارجه آلمان با انتقاد از رویکردهای فرا قطعنامه ای اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ما همواره خواستار توسعه روابط و رفع موانع موجود برای پیشرفت مناسبات هستیم و علیرغم فراز و نشیب هایی که در روابط تاریخی و طولانی مدت دو کشور وجود داشته است امیدواریم مانعی برای توسعه روابط بوجود نیاید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولف روتهاردن بورن، معاون وزیر خارجه آلمان با علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه امروز چهارشنبه دیدار و گفتگو کرد.

دکتر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به روابط دیرینه ، تاریخی و فرهنگی فی مابین دو کشور اظهار داشت: ما علاقمندیم آلمان با سیاست مستقل روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران توسعه دهد و از این فرصت برای تقویت روابط استفاده کند.

 وی با انتقاد از رویکردهای فرا قطعنامه ای اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: ما همواره خواستار توسعه روابط و رفع موانع موجود برای پیشرفت مناسبات هستیم و علیرغم فراز و نشیب هایی که در روابط تاریخی و طولانی مدت دو کشور وجود داشته است امیدواریم مانعی برای توسعه روابط بوجود نیاید و روابط ما در همه زمینه ها توسعه یابد.

 معاون وزیر خارجه آلمان نیز در این دیدار ضمن اشاره به روابط دو کشور گفت: ما علاقمندیم روابط با شما را در زمینه های مختلف توسعه دهیم و مشکلات موجود بر سر همکاریهای فی مابین را رفع نمائیم.
کد مطلب 1240319

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