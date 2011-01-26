توسعه همکاری ها با مالزی از اولویت های ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر،دانوک دان جنیدی نائب رئیس مجلس مالزی امروز چهارشنبه با علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

دکتر صالحی در این دیدار ضمن خوش آمدگویی به نایب رئیس مجلس مالزی و هیئت همراه،روابط دو کشور بزرگ و مسلمان ایران و مالزی را خوب و روبه رشد توصیف کرد.

وی افزود: ایران و مالزی با همکاری سایر کشورهای اسلامی می توانند از ظرفیتها و توانمندیهای خود به نفع جهان اسلام استفاده کنند.



دکتر صالحی حجم روابط فی مابین دو کشور را متناسب با ظرفیتهای بالقوه دو کشور ندانست و گفت: ما می توانیم با سرمایه گذاری و تولید مشترک از ظرفیت بازار کشورهای شرق آسیا و آسیای مرکزی در زمینه تولید ماشین و سایر محصولات خود استفاده نمائیم.



وی آمادگی کشورمان را برای توسعه همکاریهای فی مابین با مالزی در تمامی زمینه ها اعلام و اظهار داشت: توسعه و ارتقای سطح همکاریها با کشور مالزی یکی از اولویت های جمهوری اسلامی ایران است.



نایب رئیس مجلس مالزی نیز در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهادات صالحی گفت: ما معتقدیم امت اسلامی جامعه بزرگی را تشکیل می دهند که می توانند حجم بالایی از تجارت را با تولیدات خود از جمله در زمینه مواد غذایی حلال تشکیل دهند و برای تولید و سرمایه گذاری مشترک در زمینه های مختلف اعم از ماشین سازی و سایر محصولات همکاری نمایند.



وی افزود: دو کشور ایران و مالزی میتوانند در زمینه های مختلف تبادل همکاری و تجربه داشته باشند و حجم تبادلات خود را در کشورهای اسلامی و همسایه توسعه دهند.