ایران به ریاست گروه 77 برگزیده شد / آغاز نمایندگی 130 کشور جهان

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز گروه 77 در وین پایتخت اتریش که با حضور سفرا و نمایندگان 130 کشور جهان برگزار شد ریاست این مجمع بین المللی از الجزایر به جمهوری اسلامی ایران منتقل شد.

بدین ترتیب از امروز چهارشنبه علی اصغر سلطانیه سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و نماینده ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین به عنوان رئیس گروه 77 برگزیده شده است.

گروه 77 در ژوئن سال 1964 با امضاء «بیانیه مشترک هفتاد و هفت کشور»‌ از سوی هفتاد و هفت کشور در حال توسعه که در خاتمه اولین نشست کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد) در ژنو صادر شد، به تاسیس رسید.

با برگزاری اولین نشست وزرای گروه 77 در الجزایر اساسنامه آن موسوم به منشور الجزایر تصویب شد و به تدریج این نهاد دائمی توسعه یافته و به ایجاد شعبه های گروه 77 با دفاتر ارتباطی در ژنو (آنکتاد)، نایروبی (یونپ )، پاریس(یونسکو)، رم (فائو و ایفاد‍)،‌ وین (یونیدو) و گروه 24 در واشنگتن (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) منجر شد. اگر چه اعضای گروه 77 به 130 کشور افزایش یافته است با این حال نام اولیه به دلیل اهمیت تاریخی آن حفظ شده است.