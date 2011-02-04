پیروزی انقلاب موجب خیزش ملتهای مظلوم علیه استبداد شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکراصفهانی پیش از ظهر جمعه در همایش بزرگ پیشگامان انقلاب استان اصفهان، با اشاره به خیزش مردم مسلمان مصر علیه ظلم و ستم دیکتاتور این کشور، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران توانسته در کشورهای دیگر جهان نیز اثر داشته باشد که تحولات منطقه در کشورهای تونس، مصر، یمن و سودان، نشات گرفته از انقلاب مردم ایران در سال 57 است.

وی با بیان اینکه اسلام‌خواهی در کشورهای جهان، چهره جدید خود را به رخ غربیها و دیکتاتورها کشیده است، اظهار داشت: مردم مسلمان و ظلم‌ستیز کشورهای جهان متوجه‌ شده‌اند که تنها راه سعادت ابدی و حرکت به سمت پیشرفت و تعالی، اسلام است و بر همین اساس، امروزه با خیزش همگانی، اسلام و استقرار نظام اسلامی را در کشورهای خود طلب می‌کنند.

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه خیزش کشورهای منطقه ملهم از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که انقلاب اسلامی ایران چنان تاثیری بر کشورهای جهان گذاشته که مردم این کشورها را به سمت اسلام‌خواهی هدایت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه در سالیان بسیار زیادی تفکر غرب در کشورهای منطقه خاورمیانه رسوخ کرده بود، اضافه کرد: بسیاری از کشورهای خاورمیانه راه گفتمان غربی را در پیش گرفتند و متاسفانه به مسیری هدایت شدند که شایسته ملتهای کشورهای منطقه نبود.

ذاکر اصفهانی با اشاره به تاریخ‌سازی غرب برای القای مکتب فکری مخصوص به خود در کشورهای جهان، بیان داشت: کشورهای غربی در سالیان متمادی دست به تاریخ‌سازیهای جعلی زدند تا در سالهای مطلوب و مورد نظر خود، از این تاریخ‌سازیها و مفاهیم منتهی به آن، بهره‌برداری سیاسی و سوء استفاده‌های ناشایست داشته باشند.

وی با بیان اینکه غرب به دنبال القای تفکر برتر بودن غرب نسبت به شرق بود، ادامه داد: خود بزرگ بینی و برتر بینی غرب نسبت به کشورهای شرق به اندازه‌ای بود که در برهه‌ای از تاریخ، تمامی کشورهای غربی علیه مفاهیم و ارزش‌های کشورهای شرق موضع گرفتند و ارزش‌های این کشورها را ضد ارزش خواندند و موجبات نگاه ابزاری به شرق را فراهم آوردند.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در هم شکستن ماهیت پوشالی و پوچ کشورهای غربی، گفت: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و تاثیرپذیری کشورهای مظلوم از این انقلاب، با جدیت باید به این نکته اعتقاد داشت که دوره تمدن‌های پوچ کشورهای غربی به پایان رسیده و مردم جهان بیدار شده‌اند.