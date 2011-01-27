نماینده شاهرود به سیمای مرکز استان سمنان انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر کاظم جلالی شامگاه چهارشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی سیمای سمنان با انتقاد از اینکه در این گفتگو سئوال هایی مطرح می شودکه مربوط به نمایندگان نیست، گفت: کارهایی که نماینده انجام می دهد جنبه قانونگذاری، پیگیری و بیان مشکلات است، نماینده پول و اعتبار ندارد و اگر کاری انجام دهد بعدها گفته می شود که برای رای آوردن انجام داده است.

به گفته وی، با نمایندگان استان در مجلس باید صحبت های کلان شود و سئوالاتی از اساسی ترین مشکل استان، چیست و چراهای مهم دیگری را باید پرسید.

وی با اشاره به اینکه خوبی نظام این است که مسئولین از مردم و برخواسته از مردم هستند، گفت: باید ببینیم ایرادات ما کجاست و چرا کارها آنطور که باید به نتیجه نمی رسد.

سیمای استان مربوط به استان است نه سمنان

جلالی گفت: از موارد و سئوالات بسیاری که مخاطبان در سایت شخصی من مطرح می کنند در خصوص عملکرد صدا و سیما و نقد ها از سیمای مرکز استان است.

به گفته وی، باید بررسی شود که چرا مردم از صدا و سیمای مرکز استان انتقاد می کنند و این باید آسیب شناسی شود.

جلالی اضافه کرد: روزی که دولت در استان سمنان سفر کرده بود صدا و سیمای مرکز استان در سفر وزیر صنایع و معادن به شاهرود به عنوان نماینده تام الاختیار ریاست محترم جمهوری آنقدر خبر را سخیف منعکس کرد که حتی بسیاری از مردم تصور می کنند در جریان سفر ریاست محترم جمهوری، هیچ مقامی به شاهرود سفر نکرده است.

نماینده شاهرود با بیان اینکه نوشتن و گفتن سیمای سمنان اشتباه است و باید با عنوان سیمای استان سمنان مطرح شود، گفت: انتقاد من به مسئولان سازمان صدا و سیما نیست بلکه به چند نفر برنامه ریز با هدفهای خاص در استان سمنان است.

جلالی ادامه داد: ما باید به توسعه استان بیاندیشیم و توسعه استان نیازمند همدلی است چرا که همدلی نیاز به مقدماتی دارد که آرامش باید در استان وفاق ایجاد کند و به دنبال زیاده خواهی نیستم.

وی اضافه کرد: برای ایجاد همدلی نیاز به توسعه متوازن داریم و هرکسی باید احساس کند که به اندازه وسعش و استعدادش از نعماتی که وجود دارد بهره مند شود.

باید تحمل داشتن چند اداره کل را در شاهرود داشته باشیم

وی با تاکید بر اینکه لوازم وحدت را باید فراهم کنیم، گفت: امروز باید مبانی توسعه را درست کنیم و آرامش دادن به مردم با عدالت میسور است و این همان شعاری است که دولت دنبال می کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اضافه کرد: وقتی ما از عدالت حرف می زنیم باید تحمل داشتن چند اداره کل را در شاهرود داشته باشیم، با این حال اسمش را وحدت می گذارید.

جلالی خاطرنشان کرد: سالیانی بسیار قبل حتی قبل از تولد من، اداره کل راه و ترابری استان سمنان در شاهرود ایجاد شد، حال چرا باید آوردن این اداره کل از شاهرود به سمنان به یک آرمان بزرگ در سمنان تبدیل شود.

به گفته وی، در قضیه مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان که مرکز آن از دهه 30 در شاهرود است، چه بلایی بر سر من آوردند و دو مقطع تلاش کردند این مرکز را به سمنان منتقل کنند و یکبار کاملا منتقل کردند و با چه زحمتی این مرکز را بازگرداندیم.

وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد فضا، فضای لجبازی است نه اصلاح امور، گفت: چندین بار از مسئولان استان خواستیم تا توزیع استانی اعتبارات را به ما اعلام کنید ببینیم که شهرستانها به تفکیک چقدر اعتبارات می گیرند.

کاظم جلالی در خاتمه با تاکید بر اینکه باید زمینه و فضایی برای انعکاس مشکلات ایجاد شود، گفت: این فضا حتی به شکل گفتگویی و مناظره باشد باعث ایجاد وحدت می شود و نگران نباشیم از صراحتی که بوجود می آید.